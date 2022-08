MKI hitno da raskine ugovor sa firmom Sancakli mobiliya

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Rožajski odbor Građanskog pokreta URA apelovao je na Ministarstvo kapitalnih investicija da hitno raskine ugovor sa firmom Sancakli Mobilya i da ozbiljno razmotri mogućnost novih investicija na toj lokaciji.

Predsjednik rožajskog odbora Građanskog pokreta URA, Husein Ljaić, kazao je da je ugovor o prodaji lamelirnice i zakupu prostora nekadašnjeg pogona za proizvodnju panel ploče između predstavnika fabrike Sancakli Mobilya, Mensuta Sancaklia i predsjednika Tenderske komisije Branka Vujovića, uz prisustvo predstavnika lokalne vlasti u Rožajama je, prema njihovim nezvaničnim saznanjima, istekao.

Kako je kazao, postoje težnje firme da se ugovor produži, što posebno treba da zabrine građane i građanke Rožaja.

“Najlogičnije bi bilo upitati se zašto ugovor nije mnogo ranije raskinut, kako bi se zaštitili interesi Crne Gore. Mi danas imamo ozbiljnije investitore koji su spremni da mnogo više ulože u Rožaje, koji će svojim investicionim ulaganjima ulepšati i promijeniti izgled grada“, rekao je Ljaić.

On je naveo da se zemljište koje se nalazi u strogom centru grada ne treba dovoditi u fazu stagnacije sa investitorima koji nijesu u mogućnosti da doprinesu Rožajama, već suprotno.

„Nadamo se da će se Ministarstvo kapitalnih investicija osvrnuti na ovaj slučaj u našem gradu, i da će nastojati da olakša investitorima, a ujedno i zaštiti interese građana“, kazao je Ljaić.

Ljaić je podsjetio da je prije pet godina potpisan kupoprodajni ugovor između predstavnika fabrike Sancakli Mobilya, Mensuta Sancaklia i predsjednika Tenderske komisije Branka Vujovića, uz prisustvo predstavnika lokalne vlasti u Rožajama.

“Ugovorom o prodaji lamelirnice i zakupu prostora nekadašnjeg pogona za proizvodnju panel ploče, turska firma se obavezala da uloži određeni iznos u modernizaciju proizvodnje i da zaposli značajan broj radnika. Proizvodnja u lamelirnici, u kojoj je trebalo da se prizvode stolice, nikad nije zaživjela“, naveo je Ljaić.

Ugovorom je, kako je preciziroa, bilo je predviđeno da turska kompanija investira u modernizaciju pogona, tehnologiju i novu opremu više od 4,5 miliona EUR i da u naredne tri godine, zaposli 159 radnika, od čega u prvoj godini 49.

„Međutim, nije ispoštovana nijedna stavka ugovora. Fabrika nije puštena u rad, u objekat i novu tehnologiju nije investiran obećani iznos, niti je zaposlen ijedan radnik“, dodao je Ljaić.

U ugovoru se, kako je kazao, navodi da je taj investitor platio 53 hiljade EUR agenciji iz Budve koja ga je zastupala, te nešto više od dvije hiljade EUR Agenciji za privatizaciju, dok je ostatak od ukupno 400 hiljada EUR plaćen državi.

„Tom investitoru je prodata fabrika, a pod zakup mu je data i parcela od 2,36 hektara, a kako nijesu ispoštovane stavke iz ugovora postavlja se pitanje da li pomenuta firma ima obavezu nadoknade štete prema opštini Rožaje i koji je to iznos“, rekao je Ljaić.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS