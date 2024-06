Mirna sedmica na tržištu kapitala

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Skroman promet i pad indeksa obilježili su na Montenegroberzi sedmicu u kojoj je objavljeno da će Crnogorski Telekom i Jugopetrol isplatiti dividende svojim akcionarima.

Pokazatelj vrijednosti deset najboljih kompanija na Montenegroberzi, MNSE10, oslabio je 0,5 odsto na 1.004,08 poena, a MONEX 0,7 odsto na 15.110,87 bodova.

Promet je bio 3,4 puta manji od prošlosedmičnog i iznosio je 136,42 hiljade EUR.

Akcionarima Jugopetrola biće isplaćena dividenda u bruto iznosu od šest miliona EUR.

Na Skupštini dioničara je odlučeno da će se dividenda isplatiti iz neraspoređene dobiti u bruto iznosu 1,29 EUR po akciji.

Akcionari su na redovnoj Skupštini 29. maja donijeli odluku o raspodjeli neto dobiti za prošlu godinu. Neto dobit je iznosila 7,04 miliona EUR i usmjerava se u neraspoređenu dobit.

Takođe, dio prošlogodišnje neto dobiti Crnogorskog Telekoma od 5,56 miliona EUR, odnosno 12 centi po akciji bruto, isplatiće se akcionarima na ime dividende, dok će se preostalih 1,08 miliona EUR raspodijeliti u zadržanu dobit, odlučeno je na Skupštini akcionara.

Ove sedmice ojačala je akcija Solane “Bajo Sekulić” 65,8 odsto na 1,99 EUR, Hotelsko turističkog preduzeća (HTP) Velika plaža 34 odsto na osam, Crnogorskog elektroprenosnog sistema (CGES) 6,4 odsto na 1,5 i Elektroprivrede (EPCG) 1,8 odsto na 5,6 EUR.

Poskupila je i dionica Plantaža 6,2 odsto na 15,5 centi.

Akcionari EPCG trebalo bi da na redovnoj Skupštini 28. juna razmatraju predlog odluke o raspodjeli dobiti za prošlu godinu.

Na dnevnom redu je i predlog odluke o usvajanju finansijskih iskaza kompanije za prošlu godinu, sa napomenama i nacrtom mišljenja revizora BDO. Dioničari bi trebalo da usvoje i izvještaj o poslovanju kompanije za prošlu godinu i donesu odluke o razrješenju i izboru članova Odbora direktora.

Gubili su ove sedmice Napredak Kotor 17 odsto na 5,8 centi, Luka Bar devet odsto na 30,3, Montecargo 8,8 odsto na 36,5 centi.

Oslabili su i Poslovno-logistički centar Morača 11 odsto na četiri EUR, Crnogorski Telekom 4,9 odsto na 1,93, Jugopetrol 2,4 odsto na 12 i Hotelska grupa Budvanska rivijera 1,7 odsto na 7,3 EUR.

Prošlosedmičnu cijenu akcije zadržali su Sveti Stefan hoteli Budva pet EUR i Port of Adria 15,3 centa.

Ministar ekonomskog razvoja, Nik Gjeloshaj, saopštio je da će predložiti Vladi da se raskine ugovor sa kompanijom Adriatic Properties, zakupcem hotela Sveti Stefan, ukoliko taj hotel ove sezone ne počne sa radom.

“Po ugovoru o zakupu, nešto najljepše što ima ova država je dato Adriaticu. Taj ugovor je na snazi, po njemu hoteli moraju biti otvoreni, ne postoji opcija da ne budu otvoreni, i mora da se plaća ta veoma simbolična renta”, rekao je Gjeloshaj u Bojama jutra na TV Vijesti.

On je poručio da se nikome neće dozvoliti da dobije povlašćeni status i da našu državu vidi kao mjesto gdje će moći da radi šta misli, odnosno što je možda nekad radio, a drugačije se postupalo po tome.

Ove sedmice je i Ministarstvo saobraćaja i pomorstva, u susret predstojećim Skupštinama akcionara u Željezničkom prevozu (ŽPCG) i Održavanju željezničkih voznih sredstava (OŽVS), u ime državnog kapitala, pozvalo sve zainteresovane kandidate za članstvo u Odboru direktora, da im pošalju svoj CV.

Javni poziv će biti otvoren do 7. juna, nakon čega će biti izvršen odabir najboljih kandidata.

Iz Montenegroberze su saopštili da je ukupan promet u maju iznosio 2,08 miliona EUR i bio je 99,19 odsto veći u odnosu na april.

„U poređenju sa majem prošle godine, promet je veći 475,94 odsto. Prosječan dnevni promet u prošlom mjesecu iznosio je 122,57 hiljada EUR”, navodi se u Biltenu Montenegroberze.

U maju je trgovano 17 dana, a zaključeno je 313 transakcija.

Ukupna tržišna kapitalizacija akcija na dan 31. maj iznosila je 2,59 milijardi EUR, što predstavlja rast od 7,51 odsto u odnosu na isti period prošle godine.

