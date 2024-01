Ministarstvo raspisalo javni poziv za vršioca dužnosti direktora Poreske uprave

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ministarstvo finansija raspisalo je u srijedu javni poziv za vršioca dužnosti direktora Poreske uprave.

U pozivu se navodi da su Ministarstvu potrebni ljudi koji posjeduju stručnost, orjentisanost na rezultate kroz jasnu strategiju, indikatore uspjeha i prioritete u radu, kao i liderstvo bez obzira na kojoj poziciji ili nivou hijerarhije se nalazili.

“Rezultat je ono što nam je bitno. Proaktivnost, nezavisnost u radu i ambicija su neke od karakteristika budućih lidera. Fleksibilnost i adaptibilnost kao sposobnost zaposlenih da se prilagođavaju različitim situacijama i poslovnim okruženjima”, navodi se u pozivu.

Iz Ministarstva su rekli da su im potrebni ljudi sa komunikacionim i organizacionim vještinama, jer su im te vještine od vitalnog značaja za uspješno funkcionisanje tima.

“Potrebni su timski rad i inkluzivnost, jer su nam potrebni ljudi koji mogu lako da rade u timu, predvode ga i njeguju raznolikost”, dodaje se u saopštenju.

Ministarstvo finansija je pozvalo sve zainteresovane, koji ispunjavaju propisane uslove za radno mjesto starješine organa uprave da se prijave na javni poziv i svojim radnim iskustvom, znanjem, obrazovanjem i stručnošću iz predmetne oblasti daju doprinos unapređenju rada Poreske uprave.

Uslovi za radno mjesto starješine organa uprave su VII1 nivo kvalifikacije obrazovanja i najmanje tri godine radnog iskustva na poslovima rukovođenja ili pet godina radnog iskustva.

Uz prijavu na javni poziv prilaže se biografija/CV kandidata i motivaciono pismo ili kratki video (trajanje do jedan minut) u kom će se kandidati predstaviti i reći zbog čega baš oni treba da budu izabrani.

“Prijave sa traženom dokumentacijom dostavljaju se u periodu od 10. do 19. januara, na mejl adresu [email protected]”, dodaje se u saopštenju.

Iz Ministarstva su rekli da će njihov tim pažljivo evaluirati sve pristigle prijave.

“Pregled prijava obavljaće Komisija u čijem sastavu su članovi sa iskustvom u poslovima rukovođenja i upravljanja ljudskim resursima. Komisija, nakon pregleda prijava, evaluacija i ocjene svake prijave, sastaviće listu kandidata koji će biti pozvani na intervju”, zaključuje se u pozivu.

