Ministarstvo finansija: Kapitalni budžet se realizuje uobičajenom dinamikom

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Uprvih šest mjeseci ove godine realizovano je 36,7 miliona EUR kapitalnog budžeta, što predstavlja okvirno gotovo 40 odsto plana, dok je u junu realizacija bila deset miliona, odnosno 63 odsto plana, saopšteno je Pobjedi iz Ministarstva finansija.

Iz tog Vladinog resora su naveli da se, prema preliminarnim podacima za jul, kapitalni budžet realizovao sličnom dinamikom kao u junu.

„Shodno informacijama uprava nadležnih za realizaciju kapitalnog budžeta, odnosno Uprave za kapitalne projekte i Uprave za saobraćaj, do kašnjenja u realizaciji dolazi dominantno u dijelu pokretanja tenderskih postupaka usljed nedostataka ili nepotpune projektne dokumentacije, te potrebe dopunjavanja i dorade iste, kao i potrebe izmjene revidovanih glavnih projekata i eventualnih predviđenih dodatnih radova“, rekli su iz Ministarstva finansija.

Oni su dodali da sve to utiče na završetak procedure ugovaranja zbog čega se izvođenje radova na samom objektu prolongira do ugovaranja svih radova koji su neophodni kako bi se ostvarila funkcionalna i tehnološka cjelina.

Predsjednik Crnogorskog udruženja poslodavaca (CUP), Vasilije Kostić je, upitan da prokomentariše obrazloženje Ministarstva finansija da realizaciju kapitalnog budžeta otežavaju tenderske procedure, nepotpuni projekti i neriješena imovinska pitanja, naveo da u to nema sumnje i pitao šta to u stvari znači.

„Znači li to da treba sve ostaviti da se riješi samo od sebe ili da rješava neko drugi ili je ovdje riječ o neefikasnosti državne administracije koja nije obezbijedila uslove za realizaciju kapitalnog budžeta? Prosto je nevjerovatno da neko u neefikasnosti nalazi opravdanje i da to bez ikakvog zazora koristi. Jasno je da se radi o poslovima za koje su nadležni drugi resori, ali Vlada je kolektivni organ, tijelo, tim koji upravlja, pa se neefikasnost bilo kojeg dijela tog tijela ne može koristiti kao opravdanje za bilo što“, kazao je Kostić.

On je podsjetio a postoji nešto što se zove međuresorna ili saradnja sa drugim resorima na pitanjima od zajedničkog interesa koja upravo tome služe.

„No, kao što smo mogli vidjeti kada su u pitanju povećanja zarada nema nikakvih prepreka, barijere se efikasno uklanjaju. Prije će biti da je glavni razlog slabe realizacije kapitalnog budžeta činjenica da u sadašnjoj situaciji ne možemo imati i realizaciju kapitalnog budžeta i rast javne potrošnje istovremeno. Nije baš lako saopštiti da smo povećali potrošnju na račun razvoja, zar ne“, rekao je Kostić.

Iz Ministarstva finansija tvrde da su uprave za kapitalne projekte i za saobraćaj u prethodnom periodu uložile dodatne napore u otklanjanju nedostataka projektne dokumentacije, kao i na intenziviranju ugovaranja i realizacije projekata.

„To je takođe vidljivo kroz dinamiku izvršenja budžeta koja ima uzlazni trend, te se očekuje ubrzanje dinamike realizacije u narednom periodu, odnosno do kraja tekuće godine“, saopštili su iz tog resora.

Oni su dodali da se, načelno posmatrano, realizacija kapitalnog budžeta odvija dinamikom uobičajenom za ovaj period godine, potkrepljujući to tvrdnjom da je realizacija kapitalnih projekata u tekućoj godini u odnosu na uporedni period prethodne godine slična.

„Svake godine realizacija kapitalnog budžeta u prvoj polovini odvija se usporenom dinamikom prvenstveno zbog nemogućnosti izvođenja građevinskih radova tokom zime, što posebno dolazi do izražaja imajući u vidu da se većina krupnih infrastrukturnih projekata odnosi na sjevernu regiju“, naveli su iz Ministarstva.

Kostić je objasnio da, kada društvo ima neutemeljeni nivo javne potrošnje, kao što ima naše, tada strada razvoj, odnosno kapitalno trošenje iz budžeta, jer pri nepromijenjenom nivou opšte produktivnosti rast potrošnje se nema otkud realizovati do na račun kapitalnog budžeta, odnosno budućeg razvoja.

Zato je, prema njegovim riječima, rast javne potrošnje koji nema utemeljenje u novoj vrijednosti poguban po ekonomski razvoj.

„Povrat na investicije i produktivno ekonomsko djelovanje su dvije glavne poluge održivog rasta dohotka građana. To nam govori da ako strada kapitalno ulaganje, odnosno trošenje da će prije ili kasnije stradati dohoci građana kao posljedica nedovoljnog rasta bruto domaćeg proizvoda (BDP)“, upozorio je Kostić.

Iz Ministarstva navode da je u prvoj polovini godine kapitalni budžet realizovan u nivou od 97 miliona EUR, od čega se 56 miliona odnosilo na plaćanja po osnovu realizacije auto-puta, dok je za preostale projekte realizovano 40 miliona, što je, kako kažu, neznatno više u odnosu na ovogodišnji nivo plaćanja za prvih pola godine.

Upravo je realizacija kapitalnog budžeta, kako navodi Kostić, pokazatelj dinamike razvoja, imajući u vidu da se odnosi na investicije i mogućnost stvaranja nove vrijednosti, odnosno produktivnog ekonomskog djelovanja koje bi trebalo da rezultira ekonomskim rastom.

„Bez ekonomskog rasta, realnog, a ne nominalnog, nema ni smislenog govora o održivom unapređenju standarda građana, odnosno boljem životu, a sam ekonomski rast i razvoj nije moguć bez novih investicija i kapitalnog ulaganja, odnosno trošenja sa stanovišta budžeta“, zaključio je Kostić.

