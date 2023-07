Ministarstvo finansija i Jugopetrol potpisali Memorandum o sporazumijevanju

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ministar finansija, Aleksandar Damjanović i izvršni direktor kompanije Jugopetrol, Vasileios Panagopoulos potpisali su Memorandum o sporazumijevanju, čime je napravljen prvi korak u unapređenju saradnje i iskazana obostrana posvećenost realizaciji zajedničkih poslovnih ciljeva.

Na bazi Memoranduma, kako je saopšteno, kompanija Jugopetrol će u saradnji sa relevantnim državnim institucijama, početi projekat ekološke rekonstrukcije postrojenja u Luci Bar, čime će poslovanje upodobiti sa najvećim standardima zaštite životne sredine, odnosno društveno odgovornog i efikasnijeg djelovanja.

Damjanović je saopštio da je zadovoljan spremnošću, kako organa na čijem je čelu i Vlade, tako i pomenute firme, da se dugogogodišnja otvorena pitanja imovinskih odnosa sa Jugopetrolom konačno riješe na obostranu korist, kako bi se raspoloživa imovina valorizovala na najproduktivniji način.

Panagopoulos je prenio otvorenost da se partnerskim pristupom ubrzaju davno otpočeti postupci u odnosu države i pomenute kompanije, i zahvalio Damjanoviću na aktualizovanju ranijih predloga saradnje.

Današnjem potpisivanju Memoranduma, prisustvovao je i državni sekretar u Ministarstvu finansija Miloš Medenica i finansijski direktor firme Jugopetrol Nikola Jovanović.

