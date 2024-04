Ministarstvo energetike potpisalo Sporazum sa Eko-fondom

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ministar energetike i rudarstva, Saša Mujović i izvršni direktor Eko-fonda, Draško Boljević, potpisali su danas Sporazum o saradnji sa ciljem implementacije Programa za podsticanje energetske efikasnosti u domaćinstvima.

U zajedničkom saopštenju Ministarstva i Eko-fonda navodi se da taj značajan iskorak predstavlja snažnu inicijativu u ostvarivanju ciljeva održivog razvoja i smanjenju emisije ugljenika u našoj zajednici, prenosi CGNews.

„Cilj implementacije Programa, kao instrumenta finansijskih podsticaja je uvođenje novih tehnologija u sektoru domaćinstava, koje će doprinijeti unapređenju energetske efikasnosti i povećanom korišćenju dostupnih i obnovljivih izvora energije, te rezultirati smanjenjem potrošnje energije, nižim troškovima i unapređenju komfora u stambenim objektima“, navodi se u saopštenju.

Mujović je kazao da je Sporazum rezultat partnerske saradnje, čiji je cilj da se podstakne svijest o važnosti energetske efikasnosti i pruži podrška građanima u smanjenju njihovih energetskih troškova.

„Program će pružiti domaćinstvima pristup resursima, alatima i subvencijama kako bi unaprijedili energetsku efikasnost svojih domova, što će rezultirati dugoročnim ekonomskim i ekološkim koristima”, naveo je Mujović.

Boljević je rekao da potpisivanje Sporazuma predstavlja ključni korak ka stvaranju energetski efikasnije i održivije zajednice.

„Vjerujemo da će zajednički napori svih partnera doprinijeti stvaranju boljeg okruženja za sve nas, dok istovremeno smanjujemo naš ekološki otisak i štedimo novac na računima za energiju”, kazao je Boljević.

Iz Ministarstva i Eko-fonda pozvali su građane da iskoriste mogućnosti koje pruža Program.

Ministarstvo energetike i rudarstva i Eko-fond će obezbijediti sve neophodne uslove kako bi osigurali uspješnu realizaciju svih aktivnosti, koje se tiču saradnje na implementaciji Programa vrijednog 8,8 miliona EUR.

