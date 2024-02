Minimalne promjene indeksa

Njujork, (MINA-BUSINESS) – Dow Jones Industrial Average porastao je u utorak dok je Wall Street procjenjivao najnoviju seriju korporativnih zarada i vremenski rok za smanjenje stopa od američke centralne banke, Federalnih rezervi (Fed).

S&P 500 skliznuo je 0,1 odsto, dok je Nasdaq Composite pao 0,4 odsto. Dow Jones Industrial Average porastao je 30 bodova ili gotovo 0,1 odsto, prenosi SEEbiz.

“Tržište pokušava razabrati Powellovu izjavu” i najnoviju zaradu, rekao je izvršni direktor 50 Park Investmenta, Adam Sarhan, referirajući se na nedavne komentare predsjednika Feda Jeromea Powella koji su raspršili nade za smanjenje u martu.

Palantir Technologies porastao je 30 odsto nakon što je firma zabilježila rast prihoda u četvrtom kvartalu, dok je Spotify Technology skočio više od četiri odsto nakon što je nadmašio očekivanja i objavio povećanje broja Premium pretplatnika.

Tržišta su imala problema tokom trgovine u ponedjeljak nakon što je predsjednik Federalnih rezervi Jerome Powell ponovo potvrdio da je smanjenje stope na sastanku banke u martu malo vjerovatno, i kako su prinosi na obveznice porasli.

Očekivanje brzog smanjenja, u kombinaciji sa snažnom zaradom tehnoloških velikana, doprinijelo je jačanju tržišta posljednjih sedmica. Ovo usko tržišno vodstvo, međutim, pojačalo je zabrinutost oko toga može li tržište održati rast bez šireg učestvovanja.

“Na rubu smo neke stvarne volatilnosti na tržištu, a posljednja dva dana vrlo su indikativna za ono što će se dogoditi u narednih najmanje šest do osam sedmica”, rekao je izvršni direktor Ladenburg Thalmann Asset Managementa, Philip Blancato.

