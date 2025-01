Minimalan rast za S&P 500

Njujork, (MINA-BUSINESS) – Indeks S&P 500 zabilježio je skroman rast u srijedu jer trgovci procjenjuju potencijal za buduće smanjenje stope američke centralne banke, Federalnih rezervi (Fed) usred stalnih inflatornih pritisaka.

Indeks širokog tržišta dodao je 0,16 odsto, zaključivši na 5.918,25, dok je Nasdaq Composite skliznuo 0,06 odsto na 19.478,88. Dow Jones Industrial Average je bio bolji, porastao je 106,84 boda ili 0,25 odsto, i završio na 42.635,2. Tri glavna prosjeka su u koraku za drugi uzastopni sedmični gubitak, prenosi SEEbiz.

Zapisnici objavljeni sa sastanka Fed-a u decembru odražavaju da su gotovo svi učesnici odbora utvrdili da su se povećali rizici za izglede inflacije, povećavajući zabrinutost ulagača da bi ove godine moglo biti manje smanjenja stopa nego što se očekivalo.

“Raspravljajući o izgledima za monetarnu politiku, učesnici su naznačili da je Odbor na ili blizu tačke u kojoj bi bilo primjereno usporiti tempo ublažavanja politike”, stoji u zapisniku.

Prinosi na obveznice, koji su rasli zbog opklada da bi tarifni i poreski planovi novoizabranog predsjednika Donalda Trumpa mogli dovesti do skoka inflacije, kolebali su se tokom trgovanja u srijedu. Stopa na referentnu desetogodišnju državnu obveznicu u jednom je trenutku premašila 4,7 odsto, približavajući se nivoima posljednji put viđenim krajem aprila.

Nakon što su ove sedmice pregledali mnoštvo ekonomskih podataka, ulagači sada čekaju decembarski izvještaj o platama za petak.

“Prognostičarima je sve teže modelirati put za kamatne stope, rast i inflaciju zbog neizvjesnosti oko Trumpove politike koja se još razvija”, rekao je glavni ekonomist za LPL Financial, Jeffrey Roach.

On je kazao da bi tržišta mogla postati nestabilna ako bude iznenađenje u objavi plata u petak.

Palantir – jedan od najvećih dobitnika u S&P 500 u prošloj godini, porastao je više od 340 odsto – pao je treći dan zaredom, izgubivši 2,5 odsto. Napredni mikro uređaji proizvođača čipova pao je 4,3 odsto nakon sniženja rejtinga od HSBC-a.

