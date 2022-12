Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Snažan rast indeksa i milionski promet zbog prodaje akcija Luke Bar, obilježili su sedmicu na Montenegroberzi u kojoj je Skupština u načelu završila raspravu o Predlogu zakona o budžetu za narednu godinu.

Pokazatelj vrijednosti deset najboljih kompanija MNSE10 ojačao je 3,8 odsto na 1.001,10 bodova, a MONEX 3,6 odsto na 13.900,92 poena.

Promet je iznosio 2,5 miliona EUR i 71,2 odsto je veći od prošlosedmičnog. Realizovan je kroz 767 transakcija, a najveći udio u prometu, broju transakcija i količini prodatih akcija imala je Luka Bar.

Ove sedmice je nastavljena trgovina akcijama Luke Bar. Prodato je ukupno 2,53 miliona akcija, za 2,27 miliona EUR. Akcije tog barskog preduzeća porasle su 10,8 odsto na 89,82 centa.

U posljednje dvije sedmice Vlada je kupila 13 miliona akcija Luke Bar za 11,7 miliona EUR i time povećala svoj udio sa 54 na oko 77 odsto.

Vlada je, nakon što je kupila potreban broj akcija za dvotrećinsko vlasništvo u tom preduzeću, nastavila da kupuje dionice Luke Bar.

Tako je ove sedmice usvojila Informaciju o namjeri države da otkupi dio preostalih ponuđenih akcija u vlasništvu manjinskih akcionara Luke Bar, za šta je iz tekuće budžetske rezerve opredijeljeno dodatnih 1,5 miliona EUR i ta trgovina obavljena je u petak.

Od naloga za kupovinu akcija ostalo je još oko 380 hiljada EUR, pa će akcionari imati priliku i da u ponedjeljak prodaju svoje akcije.

Namjera Vlade je, kako su objasnili, da se manjinski akcionari ne dovedu u neravnopravan položaj, već da svi ponuđači imaju jednak tretman, uz punu transparentnost, a da država povećanjem vlasničkog udjela definiše dalji strateški razvoj luke kao važnog infrastrukturnog subjekta i pokretača ekonomskog razvoja Crne Gore.

Ove sedmice je na skupštinskom Odboru za ekonomiju i u parlamentu završena rasprava o budžetu za narednu godiinu, o kojem će se glasati naknadno.

Ministar finansija, Aleksandar Damjanović, je tokom izlaganja kazao da je budžet za narednu godinu održiv, realno utemeljen i u funkciji revitalizacije privrede i očuvanja nivoa životnog standarda zaposlenih, penzionera i ostalih kategorija.

On je dodao i da je budžet iskaz trenutnog ekonomskog i finansijskog stanja u državi i posljedica raznih politika, ali i pokušaj da se sačuva balans između interesa građana i privrede.

Predstavnici privrede pozdravili su to što Ministarstvo finansija nije uvelo dodatna poreska opterećenja, dok u sindikalnim organizacijama smatraju da je potrebna efikasna i nepristrasna naplata poreza i doprinosa i suzbijanje rada na crno.

Najviše je porasla akcija Građevinskog preduzeća Gorica u stečaju, oko 317 odsto na 2,5 centi.

Ojačala je i dionica Port of Adria 13,3 odsto na 14,5 centi, kompanije Napredak 12,5 odsto na 4,5, Plantaža tri odsto na 22,67 i Crnogorskog elektroprenosnog sistema 0,9 odsto na 92,02 centa.

Poskupile su i akcije Hotelske grupe (HG) Budvanska rivijera 12,3 odsto na 7,3 EUR, Elektroprivrede (EPCG) 7,2 odsto na 4,9, Luke Kotor 5,6 odsto na 7,5 i Crnogorskog Telekoma neznatno na dva EUR.

Gubio je Jugopetrol oko jedan odsto na 12,36 EUR.

Akcijama Ulcinjske rivijere trgovano je po nepromijenjenoj cijeni od 4,15 EUR.

Akcionari EPCG usvojili su u petak odluku o odobravanju ugovora o zajmu sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj vrijednog 82 miliona EUR, za potrebe finansiranja projekta vjetroelektrane (VE) Gvozd.

Izvršni direktor kompanije, Nikola Rovčanin, koji je predsjedavao sjednicom Skupštine akcionara, kazao je da je VE Gvozd još jedan u nizu energetskih objekata koje pokreću i grade.

Prema njegovim riječima, to je ogroman napredak, naročito kada se ima u vidu da je EPCG četiri decenije ozbiljno zaostajala u pogledu stvaranja novih kapaciteta.

Iz EPCG su ranije ove sedmice saopštili i da će građani Pljevalja dobiti 20 odsto popusta na račune za struju zbog ekstremnog zagađenja u tom gradu.

Ove sedmice se i premijer Dritan Abazović sastao sa privrednicima u Privrednoj komori (PKCG).

On je poručio da je neophodno stvarati ambijent političke stabilnosti, kako bi se moglo krenuti u realizaciju velikih infrastrukturnih projekata, kao i da država mora da ukine Program ekonomskog državljanstva.

Vlada je ove sedmice dogovorila sa Crnogorskom komercijalnom bankom (CKB) zaduženje od 50 miliona EUR, u cilju obezbjeđenja fiskalne rezerve za narednu godinu.

Zaduženje je dogovoreno na rok otplate od pet godina, sa grejs periodom od godinu i fiksnom kamatnom stopom od 7,5 odsto godišnje.

Vlada je takođe dala zeleno svjetlo na Predlog Opšteg kolektivnog ugovora (OKU), koji bi trebalo da bude potpisan u ponedjeljak.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS