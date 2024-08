Milatović: Zašto Vlada doprinose na PIO preusmjerava u profit preduzeća

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović pitao je zašto Vlada predlaže da se više od 100 miliona EUR doprinosa na penzijsko-invalidsko osiguranje (PIO) iz bruto zarada, koji pripadaju građanima, preusmjeri u profite preduzeća.

„Drugim riječima, zašto Vlada predlaže da se novac kojim se finansiraju penzije preusmjeri iz Fonda PIO u profite, u najvećoj mjeri, krupnog kapitala“, pitao je Milatović na društvenoj mreži X.

On je dodao da Vlada onda predlaže da nedostatak za finansiranje penzija jednim dijelom kompenzuje preko povećanja poreza na dodatu vrijednost (PDV).

„Time se dolazi do odgovora na pitanja na koje građani u subotu nijesu dobili dobili odgovor“, rekao je Milatović.

On je podsjetio da je u subotu pitao zašto Vlada povećava PDV na brojne stvari čime dodatno gura cijene da rastu.

