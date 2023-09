Milatović: Unaprijediti saradnju investitora i državnih institucija

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Strane investicije su važan motor crnogorske ekonomije, rekao je predsjednik Crne Gore Jakov Milatović i naveo da će se snažno založiti za unaprjeđenje saradnje investitora i državnih institucija.

Kako je saopšteno iz Službe za informisanje predsjednika, Milatović je bio domaćin radnog ručka sa članovima Borda direktora Savjeta stranih investitora u Crnoj Gori na kojem se razgovaralo o investicionoj klimi u državi.

“Strane investicije su važan motor naše ekonomije i zato je važan otvoren, efikasan i transparentan odnos države prema investitorima kao i siguran pravni i poslovni ambijent koji će ojačati naš ekonomski rast”, poručio je Milatović.

On je kazao da će se u narednom periodu snažno založiti za unaprjeđenje saradnje investitora i državnih institucija a u cilju jačanja ekonomije Crne Gore.

Na sastanku je, kako se navodi u saopštenju, dogovoreno održavanje redovnih sastanaka o konkretnim zajedničkim aktivnostima u privlačenju talenata i stvaranju poslovnih šansi kako bi mladi ljudi ostali u Crnoj Gori.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS