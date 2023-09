Milatović: Raditi na boljoj promociji crnogorskih potencijala

Luksemburg, (MINA-BUSINESS) – Ekonomska veza sa Luksemburgom postoji, ali nije dovoljno velika, zbog čega bi u narednom periodu trebalo raditi na boljoj promociji crnogorskih potencijala, saopštio je predsjednik Crne Gore, Jakov Milatović.

On je na sastanku sa predsjednikom luksemburške Vlade, Gzavijeom Betelom, kazao da je posjetu Luksemburgu iskoristio da dodatno ojača poziciju Crne Gore kao kredibilne investicione destinacije.

„Mislim da glavni most između naše dvije zemlje predstavlja snažna crnogorska dijaspora, koja živi u Luksemburgu. Moje zadovoljstvo je da sam, u svim sastancima koje sam imao, razumio da je ta dijaspora dobro integrisana“, rekao je Milatović.

On je tokom sastanka predstavio potencijale Crne Gore, a koji se odnose na energetiku, logistiku, poljoprivredu i turizam i naveo da su njegovi sagovornici bili zadovoljni onim što Crna Gora posjeduje.

Milatović je saopštio da je dogovoreno da se u narednom periodu organizuje posjeta velike biznis delegacije iz Luksemburga Crnoj Gori, koju bi čak mogao da predvodi i veliki vojvoda Luksemburga.

„Ta posjeta bi bila korak naprijed ka tješnjoj ekonomskoj saradnji između Luksemburga i Crne Gore“, poručio je Milatović.

On je podsjetio da je prošle godine u Crnu Goru došla luksemburška IT kompanija Artec3D i da je to dobar primjer kakvih u narednom periodu da bude više.

