Milatović: Povećati minimalnu zaradu jednako za sve

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Minimalnu zaradu je neophodno povećati, ali za sve jednako i bez diskriminacije, saopštio je crnogorski predsjednik Jakov Milatović.

“Potrošačka korpa je ista za sve. Zato i minimalna zarada mora biti povećana jednako svima”, naveo je Milatović na mreži X.

On je naveo da je minimalna zarada u prethodnom periodu značajno izgubila svoju kupovnu moć.

“Sada se za minimalnu zaradu može kupiti samo 50 odsto, ili pola potrošačke korpe. Ovo znači da je zbog značajnog povećanja cijena, jedan dio građana opet u stanju socijalne potrebe”, zaključio je Milatović.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS