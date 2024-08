Milatović pitao zašto Vlada predlaže smanjenje penzija

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Predloženom redistribucijom doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje (PIO), po sadašnjem sistemu obračuna, doći će do smanjenja vrijednosti godišnjeg ličnog koeficijenta za najveći broj zaposlenih u Crnoj Gori, saopštio je crnogorski predsjednik Jakov Milatović.

“Jedan od elemenata koji ključno određuje visinu nečije penzije jeste godišnji lični koeficijent, koji predstavlja odnos osiguranikove zarade i prosječne zarade u bruto iznosima”, naveo je Milatović na svom nalogu na mreži X.

Iz navedenog, kako je rekao, jasno proizilazi da će buduće penzije za najveći broj trenutno zaposlenih građana biti manje.

“Zašto Vlada Crne Gore predlaže smanjenje penzija za buduće penzionere”, pitao je Milatović.

Prema njegovim riječima, sistem međugeneracijske solidarnosti predstavlja jedan od najosjetljivijih i najsloženijih ekonomsko-socijalnih mehanizama.

“Svaka izmjena u ovom sistemu, a posebno ako nije dobro promišljena, može dovesti do nesagledivih posljedica po buduće penzionere”, ocijenio je Milatović.

On je naveo da očekuje zvanično pojašnjenje navedenog smanjenja penzija od Vlade.

