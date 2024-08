Milatović: CBCG problematizovala Zakon o razvojnoj banci

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Centralna banka (CBCG) je u svom mišljenju problematizovala Zakon o razvojnoj banci, saopštio je predsjednik Crne Gore, Jakov Milatović.

„Vladu nažalost ne interesuje mišljenje relevantnih institucija. Samo kripto zajednice“, napisao je Milatović na društvenoj mreži X.

On je prethodno vratio parlamentu na ponovno odlučivanje Zakon o razvojnoj banci Crne Gore, koji je Skupština usvojila 17. avgusta.

