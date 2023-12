Milatović: Budžetu nedostaje očekivana razvojna komponenta

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Crnogorski predsjednik Jakov Milatović pozdravio je u ovogodišnjem predloženom budžetu prioritet usmjeren na socijalnu podršku, ali i dodao da nedostaje očekivana razvojna komponenta.

„Analizirajući strukturu predloženog budžeta, važno je istaći usmjerenost na socijalnu zaštitu i povećanje minimalne penzije“, napisao je Milatović na društvenoj mreži X.

On je naveo da je pohvalno i procentualno veće izdvajanje za saobraćajnu infrastrukturu.

„Veće procentualno izdvajanje odnosi se i na otplatu duga odnosno javne finansije“ kazao je Milatović.

On je rekao da se, međutim, u predloženom budžetu uočava procentualno manje izdvajanje sredstava za ključne sektore crnogorske ekonomije poput turizma i poljoprivrede.

„Predloženo je i procentualno manje izdvajanje za zdravstvo, kulturu, obrazovanje, nauku i sport“, dodao je Milatović.

