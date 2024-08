Međusobna otvorenost i konkretni potezi ključ za sinhronizovani napredak

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Međusobna otvorenost i konkretni potezi najbolji su put za očuvanje povjerenja, bez kojeg je teško očekivati napredak na putu ka evropskoj zajednici, ocijenjeno je na sastanku ministra ekologije, održivog i razvoja sjevera, Damjana Ćulafića i njemačkog ambasadora, Petera Feltena.

U fokusu razgovora bili su, između ostalog, planovi za razvoj sjevernog regiona Crne Gore.

“Ćulafić je iznio svoju viziju unapređenja ovog područja, posebno naglašavajući važnost saradnje sa lokalnim samoupravama, od kojih se očekuje da najbolje poznaju svoje prioritete, potencirajuci značaj spremnosti lokalnih rukovodstava da preduzimaju aktivne korake u izradi zrele projektno-tehničke dokumentacije, neophodne za investiciona ulaganja”, navodi se u saopštenju Ministarstva.

Tokom sastanka, Ćulafić je informisao Feltena o dosadašnjim aktivnostima u vezi sa definisanjem statusa Ulcinjske solane, te istakao trenutne izazove u konkretizovanju upravljačkog modela ovog važnog lokaliteta.

Ćulafić je izrazio svoju namjeru da posreduje u razgovorima između Opštine Ulcinj i Ministarstva finansija, s ciljem pronalaženja održivog rješenja koje bi uvažilo mnjenje lokalne zajednice, ali i dugoročne državne interese Crne Gore.

U tom kontekstu, Ćulafić je naglasio ekološki značaj Solane, ne samo za Crnu Goru, već i za širi region.

On je iskazao zahvalnost Njemačkoj na dosadašnjoj finansijskoj podršci, koja se ogledala u ekspertskoj pomoći, direktnom finansijskom doprinosu, kao i u nabavci opreme za održavanje solane.

Ćulafić je istakao da je, uz dobijeni Instrument za predpristupnu pomoć (IBAR), ispunjenje obaveza vezanih za poglavlje 27, koje se odnosi na zaštitu životne sredine, od presudne važnosti za proces pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji (EU).

On je najavio osnaživanje administrativnih kapaciteta Ministarstva, u skladu sa preporukama, ali i obavezama koje nameće jedno od mjerila, kao i intenzivne aktivnosti na polju podizanja svijesti i edukacije u oblasti zaštite prirode.

Felten je ukazao na dugoročnost ovog procesa, navodeći Njemačku kao pozitivan primjer u borbi sa izazovima klimatskih promjena.

On je pozdravio najavu Ćulafića da će ojačati kapacitete svog Ministarstva, posebno u pogledu globalnih zajedničkih napora da se klimatske promjene obuzdaju brzim smanjenjem emisija ugljen- dioksida, i izrazio nadu da će Crna Gora, uz podršku EU, prednjačiti u postavljanju ambiciozih ciljeva za smanjenje emisija.

Felten i Ćulafić su se složili da sastanak ministara ekologije, koji će se održati u oktobru u Hamburgu u okviru Berlinskog procesa, može dati važne nove impulse za spovođenje Zelene agende dogovorene 2020. godine u regiji Zapadnog Balkana.

