Međunarodni sajam pršuta od petka na Cetinju

Cetinje, (MINA-BUSINESS) – Međunarodni sajam pršuta (MESAP), treći po redu, održaće se u petak i subotu na Studentskom trgu na Cetinju.

Kako je saopšteno iz Prijestonice Cetinje, tokom dva dana trajanja sajma, ljubitelji pršute imaće priliku da uživaju u gastronomskoj ponudi i nastupima regionalnih zvijezda.

„Na Cetinju će se sastati više od 30 domaćih, regionalnih, ali i evropskih proizvođača suhomesnatih delicija i opreme. Gastro događaj upotpuniće proizvođači crnogorskih sireva, pčelari, vinari, ali i proizvođači drugih domaćih proizvoda“, navodi se u saopštenju.

Otvaranje sajma planirano je u petak u 17 sati na Studentskom trgu, kada će svi posjetioci moći da uživaju u tradicionalnoj hrani i piću, ali i sjajnom muzičkom programu. U 19 sati nastupiće Boris Božović, a od 21 sat Mirza Selimović.

Drugog dana MESAP-a, program na Studentskom trgu počeće već od 11 sati. U večernjim satima očekuje se muzički spektakl. Nastupiće Bruno Rački i grupa Valovi, a od 21 sat veliko muzičko ime, Željko Bebek.

