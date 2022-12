MEDREG izabrao novo predsjedništvo

Podgorica, Kairo, (MINA-BUSINESS) – Asocijacija mediteranskih regulatora za električnu energiju i gas (MEDREG) izabrala je novo predsjedništvo u čijem sastavu je predsjednik crnogorske Regulatorne agencije za energetiku i regulisane komunalne djelatnosti (REGAGEN), Branislav Prelević.

MEDREG je novo predsjedništvo izabrao na Generalnoj skupštini održanoj u četvrtak u Kairu.

“Prelević je istakao da će se, u ovim izazovnim vremenima, MEDREG posebno fokusirati na jačanje međusobne saradnje, razmjenu informacija, jačanje interkonektivnih kapaciteta i stvaranje jačeg temelja za zaštitu potrošača”, navodi se u saopštenju REGAGEN-a.

Predsjedništvo je sastavljeno od predsjednika, dva potpredsjednika koji se biraju na mandat od dvije godine i jednog stalnog potpredsjednika iz odbora italijanskog regulatora.

Crnogorski regulator je član MEDREG-a od 2005. godine, aktivno učestvuje u radu radnih grupa, a bio je domaćin dvije Generalne skupštine koje su održane u Podgorici i Kotoru.

