Martinoviću i Nedoviću produžen pritvor za još dva mjeseca

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Bivšem izvršnom direktoru Fonda za zaštitu životne sredine – Eko fond Jovanu Martinoviću i zaposlenom u toj kompaniji, Andreju Nedoviću, produžen je pritvor za još dva mjeseca, kazala je portalu RTCG portparolka podgoričkog Višeg suda, Marija Raković.

Raković je saopštila da je pritvor Martnoviću produžen zbog opasnosti od bjekstva i uticaja na svjedoke, a Nedoviću zbog uticaja na svjedoke.

Martinović i Nedović su uhapšeni 18. aprila zbog sumnje da su kompaniji Uniprom Veselina Pejovića, zloupotrebom položaja u privrednom poslovanju, nepropisno pribavili korist veću od 20 miliona EUR.

