Mandić posjetio Dispečerski centar Terne

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Kompanija Terna želi da osnaži energetski sistem povećanjem konekcija sa susjednim zemljama, saopšteno je prilikom posjete predsjednika Skupštine Andrije Mandića tom italijanskom preduzeću.

Mandić je zajedno sa predsjednicima Odbora direktora Elektroprivrede (EPCG) i Crnogorskog elektroprenosnog sistema (CGES), Milutinom Đukanovićem i Aleksandrom Mijuškovićem, posjetili Dispečerski centar Terne u Rimu, najsavremeniji u Evropi.

U kompaniji su, kako je saopšteno iz Skupštine, istakli dobru saradnju sa CGES-om, kompanijom sa kojom je realizovan projekat podmorskog kabla između Italije i Crne Gore.

U razgovoru sa Mandićem istaknut je značaj razvoja mreže i integracije tržišta električne energije.

Tokom posjete, crnogorska delegacija je imala priliku da se detaljnije upozna sa poslovnim procesima i operacijama Dispečerskog centra, kao i sa najsavremenijom tehnologijom i praksom za upravljanje elektroenergetskim sistemom i to u vrlo zahtjevnim uslovima velikog učešća proizvodnje obnovljivih izvora električne energije.

Posjeta Terni predstavlja regionalnu saradnju u energetskom sektoru. Ova posjeta, takođe je i korak ka jačanju veza između crnogorskih energetskih kompanija i regionalnih partnera, što doprinosi daljoj integraciji i povezivanju tržišta.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS