Mandić: Nastaviti razvoj infrastrukture u Gusinju

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Opština Gusinje se svake godine sve više ističe na mapi ekoturizma, zbog čega je važno da se nastavi njen infrastrukturni razvoj i tako obezbijedi bolji život svim građanima, a veća pristupačnost posjetiocima, saopštio je predsjednik Skupštine Andrija Mandić.

„Opštinu Gusinje, koja se nalazi u podnožju jednog od najimpozantnijih planinskih vijenaca na Balkanu i u Evropi, krase prirodne ljepote, koje čine veliki turistički potencijal. Evidentno je da se Gusinje svake godine sve više ističe na mapi ekoturizma na starom kontinentu i to je nešto što treba da raduje sve nas u Crnoj Gori“, naveo je Mandić u čestitki Dana opštine.

On je dodao da je u tom kontekstu važno da se nastavi sa razvojem infrastrukture u Gusinju, kako bi opština, prije svega, omogućila bolji život za sve njene građane, a samim tim i postala pristupačnija svima koji žele da se dive ljepoti Prokletija.

“Koristim ovu priliku da se zahvalim i brojnim iseljenicima koji su i dalje mnogo čime vezani za svoju zemlju i želim da istaknem da ih Crna Gora nikada neće zaboraviti, već da ćemo raditi na tome da ti ljudi postanu državljani”, rekao je Mandić.

On je Dan opštine Gusinje čestitao njenom predsjedniku Sanelu Baliću, kao i predsjedniku Skupštine opštine Bujaru Hasanđekaju, te svim građanima Gusinja.

