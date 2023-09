MagentaTV nova generacija televizije i napredna zamjena za Extra TV

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Nova TV platforma Crnogorskog Telekoma, MagentaTV, zamijeniće ExtraTV, i od danas donosi brojne novitete koji uključuju vraćanje programa do 14 dana unazad, kao i preporuku sadržaja u skladu sa interesovanjima i navikama korisnika.

Noviteti uključuju i bolji kvalitet slike i zvuka, i gledanje televizije na svakom ekranu (mobilnom telefonu, tabletu, laptopu, TV-u).

Na događaju koji je Crnogorski Telekom organizovao kako bi predstavio novu TV platformu – MagentaTV saopšteno je da MagentaTV box svaki televizor pretvara u smart TV najnovije generacije, prenosi PR Centar.

Izvršni direktor Crnogorskog Telekoma, Stjepan Udovičić, naveo je da je u posljednje dvije godine ta kompanija u velikom investicionom ciklusu.

“Radili smo mnogo na mobilnoj i fiksnoj mreži. U zadnje dvije godine gotovo cijelu mobilnu mrežu smo modernizovali. Od februara prošle godine komercijalno smo pustili 5G mrežu u Crnoj Gori, sada smo već na 80 odsto pokrivenosti stanovništva, kao prva i najveća 5G mreža u zemlji”, rekao je Udovičić.

On je naveo da je Crnogorski Telekom prvi nedavno pustio VoLTE (Voice over LTE) uslugu, koja korisnicima, između ostalog, donosi mogućnost da istovremeno obavljaju pozive i surfuju internetom na 4G mreži.

“Testirali smo fiksnu mrežu na brzinama do 10 gigabajta i veoma smo sretni jer pratimo trendove u Zapadnoj Evropi”, rekao je Udovičić.

On je rekao da će ExtraTV polako ići u penziju, a zamijeniće je MagentaTV.

“Tehnologija je isporučena iz ‘oblaka’ (Cloud TV), što daje mnoge prednosti korisnicima, ali i nama kao kompaniji. Izdvojiću jednu, a to je da kada se događaju apdejti na interfejsu, kada se puštaju nove funkcionalnosti – što god se pusti u Evropi, odmah će doći u Crnu Goru. Na taj način idemo u korak sa trendovima”, poručio je Udovičić.

Vođa službe za multimedijalne sadržaje u Crnogorskom Telekomu, Marjan Popović, objasnio je da je MagentaTV napredna zamjena za Extra TV, a nova platforma, kako je dodao, donosi unapređenja i novitete na tržištu.

“Navike korisnika i gledalaca su se promijenile kroz vrijeme. Sve više televiziju gledamo kada nama odgovara, sve više gledamo kad smo van kuće i zbog toga je zadatak nas u Crnogorskom Telekomu bio da nađemo najbolje i najmodernije tehnološko rješenje, koje bi agregiralo sav sadržaj uključujući TV aplikacije, You Tube i ostale striming servise kako bi korisnici na jednom mjestu imali priliku da pogledaju TV sadržaj koji ih zanima“, objasnio je Popović.

On je rekao da je instalacija za MagentaTV veoma jednostavna i da traje samo nekoliko minuta.

“Već nekoliko stotina naših korisnika testno koristi MagentaTV i svi naši korisnici su sami kod kuće prešli sa Extra TV-a, bez pomoći tehničara i Call centra. Zbog toga želimo da ohrabrimo korisnike da se prijave za prelazak na MagentaTV. Telekom će za sve koji pređu na ovu platformu obezbijediti specijalne poklone, a posebne nagrade očekuju korisnike koji se prijave preko online kanala”, kazao je Popović.

Nova platforma, kako je rekao, korisnicima je dostupna po istoj cijeni kao i sada, a Magenta TV donosi potpuno nove i moderne aplikacije.

“Korisnik može početi emisiju da gleda na televizoru, nastaviti je na telefonu ili tabletu u periodu koji njemu odgovara. Za propuštene emisije korisnici će imati čak 14 dana prilike da ih pogledaju, odnosno toliko ih čuvamo na serverima, čime smo ubjedljivo najbolji na našem tržištu”, kazao je Popović.

Prema njegovim riječima, novi korisnički uređaj, zasnovan je na posebno prilagođenoj Android TV platformi.

“To znači da odmah nakon instalacije, svaki TV uređaj postaje Smart TV najnovije generacije, kojem postaju dostupne hiljade aplikacija bilo koje namjene, od video striminga, igara i mnogih drugih. Novi uređaj omogućava bolji kvalitet slike i zvuka, a završetkom migracije svaki TV uređaj koji je do sada koristio Extra TV imaće moderne Smart TV funkcionalnosti”, rekao je Popović.

Aplikacije MagentaTV su, kako je kazao, već dostupne na Apple i Google Play prodavnicama, a dostupan je i sajt magentatv.me.

“Za MagentuTV smo napravili jedinstven korisnički interfejs i ono što je karakteristično je mogućnost personalizacije, odnosno napredne tehnologije, koja korisniku preporučuje sadržaj na osnovu njegovih interesovanja”, rekao je Popović.

Projekt menadžerka na MagentaTV projektu, Jelena Banović, kazala je da je unaprijeđen način na koji se ažurira videoteka sa novim sistemom za automatski import video materijala i pratećih meta podataka “tako da naši korisnici u najkraćem vremenu dobijaju video sadržaj”.

Banović je navela da u Crnogorskom Telekomu misle na buduće potrebe korisnika i da je platforma tehnički spremna za isporuku 4K sadržaja.

“Vještačka inteligencija transformiše korisničko iskustvo i ono postaje jedinstveno i personalizovano. Thinkanalytics je jedan od svjetskih leadera na polju personalizovanog filtriranja sadržaja, i njihov recommendation engine u realnom vremenu preporučuje sadržaj Magenta TV korisnicima”, kazala je Banović.

Prema njenim riječima, novi korsinički uređaj ima moderan dizajn i do 30 puta bolje performanse od postojećeg Extra TV uređaja.

“Implementirali smo niz alata za preventivni nadzor i udaljeno upravljanje korisničkim uređajima, koji će nam omogućiti da detektujemo probleme i rješavamo ih i prije nego što dobijemo korisničku prijavu, kao i da udaljeno rješavamo brojne probleme za koje je do sada bila neophodna posjeta tehničara”, rekla je Banović.

Više informacija o MagentaTV-u i načinima prelaska na ovu TV platformu može se pronaći na stranici: https://telekom.me/privatni-korisnici/magentatv

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS