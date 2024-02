Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Mađarske kompanije imaju značajne investicije u Crnoj Gori, naročito u oblasti bankarstva, telekomunikacija i turizma, saopštio je ambasador te zemlje, Jožeš Neđeši.

On je na sastanku sa ministrom finansija, Novicom Vukovićem, u cilju većeg zadovoljstva postojećih i privlačenja novih investitora, predložio ubrzavanje pregovora o sporazumu o uzajamnoj zaštiti investicija, otpočetim još 2016. godine.

Vuković je kazao da će Vlada, sa posebnom pažnjom, kreirati poslovni ambijent koji će biti dovoljno podsticajan za kredibilne ulagače.

Neđeši je, kako je saopšteno iz Ministarstva, naveo da je Mađarska pružila punu podršku Crnoj Gori na NATO putu, a tako će biti i za njen evropski put.

On je rekao da ima velika očekivanja od aktuelne Vlade i da je uvjeren da ova Vlada ima odlučnost i kapacitet, da na vrijeme i u potpunosti, ispuni evropsku agendu.

Vuković je zahvalio na podršci i partnerskom pristupu koji Mađarska ima prema Crnoj Gori, ocjenivši da je podrška ove zemlje naročito važna, imajući u vidu da će u drugoj polovini godine upravo Mađarska predsjedavati Savjetom Evropske unije (EU).

On je dodao i da očekuje da će se tradicionalno dobre političke, kulturne i ekonomske veze, dodatno unaprijediti.

