Mađarska zainteresovana za projekte iz saobraćaja

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Mađarska je odavno prepoznata kao važan interesent za projekte iz oblasti saobraćaja, saopštila je ministarka saobraćaja Maja Vukićević i dodala da dvije zemlje imju dobre bilteralne odnose.

Ona je na sastanku sa ambasadorom Mađarske u Podgorici, Jožefom Njeđešijem, kazala da privlačenjem investicija i razmjenom praksi i dobrih iskustava, potvrđujemo dalji rad na učvršćivanju prijateljskih odnosa naših država.

“Mađarske kompanije su već potvrdile očekivanja na domaćem tržištu, a naročitno kroz realizovane projekte i ostvarena partnerstva posljednjih godina”, navela je Vukićević.

Ona je, takođe, saopštila da će na poziv ministra infrastrukture i transporta u Vladi Mađarske, Janosa Lazara, boraviti na sastanku ministara transporta u Budimpešti, od 19. do 20. septembra.

Vukićević je u direktnom razgovoru sa Njeđešijem iznijela informacije o trenutnim statusima važnih saobraćajnih projekata, te sagovornika upoznala sa dinamikom radova i aktivnostima tog resora.

