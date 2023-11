Mađarska kompanija zainteresovana za nove investicije u Crnoj Gori

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Kredibilni investitori dobrodošli su u Crnu Goru i u Vladi će imati pouzdanog partnera, rekao je premijer Milojko Spajić na sastanku sa predsjednikom 4iG grupe iz Mađarske, Gelertom Jasaijem.

Iz kabineta Spajića saopštili su da je sa sastanka poručeno da brzina razmjene podataka rapidno raste na globalnom nivou i da zato prilagođavanje infrastrukture i brzina i kvalitet internet usluga ostaju ključni izazovi u budućnosti.

Kako su naveli, na sastanku je bilo riječi o sprovođenju Memoranduma potpisanog ranije ove godine između Vlade Crne Gore i 4iG grupe koji, kako je zaključeno, predstavlja dobar temelj za unapređenje saradnje.

Spajić je kazao da su kredibilni investitori dobrodošli u Crnu Goru i da će u Vladi imati pouzdanog partnera.

„Crnoj Gori su potrebni investitori koji će donositi novi kapital, ali je uvoz znanja i ekspertiza naš prioritet. Želimo da se dalji razvoj naše ekonomije temelji na novim tehnologijama i znanjima i da naše kompanije sa svojim uslugama postanu konkurentne i na širem, međunarodnom tržištu”, istakao je premijer.

Jasai je, kako se navodi, informisao Spajića o poslovanju kompanije, kao i projektima koje trenutno realizuje u Mađarskoj i regionu.

„On je Spajića upoznao i sa planovima te kompanije za intenziviranje poslovnih aktivnosti u Crnoj Gori sa akcentom na oblast digitalizacije – od IT rješenja za javne usluge do unapređenja kvaliteta telekomunikacionih usluga“, kaže se u saopštenju.

Sagovornici su ocijenili da postoji značajan prostor za unapređenje saradnje i dogovorili nastavak komunikacije tim povodom.

4iG Grupa je vlasnik kompanije One Crna Gora.

