Luxair od 15. decembra ponovo leti prema Crnoj Gori

Luksemburg, (MINA-BUSINESS) – Avioni luksemburške nacionalne avio-kompanije Luxair u zimskom periodu će, nakon jesenje pauze, saobraćati prema Crnoj Gori dva puta sedmično, četvrtkom i nedjeljom.

Iz Kulturno-informativnog centra Crne Gore u Luxemburgu saopšteno je da će takav red letjenja trajati od 15. decembra ove godine do 12. januara naredne.

“Ti letovi će omogućiti pripadnicima crnogorske dijaspore, kao i strancima da borave u Crnoj Gori i provedu božićne i novogodišnje praznike u krugu porodice i prijatelja”, navodi se u saopštenju Kulturno-informativnog centra Crne Gore u Luxemburgu.

Oni su dodali da su karte već u prodaji na sajtu Luxair.lu.

Letovi su planirani i za period od 9. februara do 2. marta naredne godine, a biće nastavljeni i u periodu ljetnje sezone, odnosno od 1. jula do 23. septembra, dva puta sedmičo – srijedom i subotom.

Letovi za Tivat će početi 6. maja i trajaće do 30. septembra naredne godine, dva puta sedmično – utorkom i subotom.

