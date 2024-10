Luka Bar nabavlja novu mobilnu dizalicu

Bar, (MINA-BUSINESS) – Odbor direktora Luke Bar donio je odluku o nabavci nove mobilne lučke dizalice.

Iz Odbora direktora te kompanije je saopšteno da će investicija biti finansirana iz kreditnog aranžmana u iznosu od pet miliona EUR, koji će to preduzeće sklopiti sa Investiciono-razvojnim fondom (IRF).

Odluka je, kako je objašnjeno, donijeta na osnovu inicijative koja je upućena od izvršnog menadžmenta, na osnovu vrlo opsežne dokumentacije i detaljnih finansijskih analiza.

“Elementarna nepogoda koja je pogodila Luku Bar 2. jula ove godine i napravila ogromnu materijalnu štetu, uzrokovala je rušenje sva tri pretovarna mosta Cerreti e Tanfani, pojedinačne nosivosti 12 tona, kao i rušenje utovarnog tornja za žitarice. Potpunom degradacijom pretovarnih mostova i utovarnog tornja, tehnički kapacitet spone brod-obala (i obrnuto) na Terminalu za suve rasute terete redukovan je 40 odsto. Na pomenutom terminalu se inače obavlja oko 80 odsto ukupnog godišnjeg pretovara u Luci Bar”, navodi se u saopštenju.

Iz Odbora direktora su naveli da se, sagledavši prvobitno direktnu materijalnu štetu, pristupilo sagledavnju i analiziranju mogućih indirektnih šteta po lučko poslovanje.

“Eventualno neispunjavanje ugovornih obaveza prema komitentima, plaćanje danguba i zastoji u radu, imali bi nesagledive posljedice po poslovanje kompanije. I to ne samo po poslovanje Luke Bar, već svih kompanija u transportnom lancu, jer bi gubitak već ugovorenih poslova jednako pogodio sve. Multiplikativni efekti negativnog poslovanja Luke Bar odrazili bi se negativno i na Opštinu Bar i na cijelu državu”, dodaje se u saopštenju.

U ozbiljnim nastojanjima da do takvog scenarija ne dođe, odgovorno rukovodeći kompanijom, Odbor direktora i menadžment donijeli su odluku o pokretanju investicije nabavke jedne nove mobilne dizalice.

“Naročito imamo u vidu momenat dragocjenosti vremena, jer za sprovođenje svih zakonskih procedura, ali i vrlo zahtjevnih tehnoloških postupaka, je potrebno vrijeme od više mjeseci. Nabavka jedne mobilne dizalice donekle će kompenzovati nedostatak pretovarnih mostova i to je prvi korak ka saniranju ogromne štete koju smo pretrpjeli, ali investicioni ciklus u pravcu nabavke lučke mehanizacije se mora nastaviti”, istakli su iz Odbora direktora.

Oni su naveli da očekuju pomoć Vlade, na osnovu intenzivnih razgovora i datih obećanja, jer je država većinski vlasnik kompanije, a Luka Bar jedan od najdragocjenijih državnih resursa.

“Hitnost postupanja i naša odgovornost da se proces rada i ugovorne obavezene ne smiju nikako ugroziti, uslovili su donošenje odluke o samostalnom ulasku u kreditni aranžman, ali neophodnost pružanja pomoći od države ostaje ključni momenat za dalje poslovanje Luke Bar”, zaključuje se u saopštenju.

