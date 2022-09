Lokalne turističke organizacije zadovoljne sezonom

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Predstavnici lokalnih turističkih organizacija primorskog, sjevernog i centralnog regiona generalno su zadovoljni sezonom, ali napominju da i dalje postoje problemi kao što su finansiranje i prijava gostiju, na kojima je potrebno sinergijski raditi u narednom periodu.

Pored toga, kako su naveli, problem predstavlja i nedostatak infrastrukturnih ulaganja, smještajnijih kapaciteta, kao i komunalni nered.

Iz Nacionalne turističke organizacije (NTO) je saopšteno da je njena direktorica, Ana Tripković Marković, sa saradnicima i predstavnicima Ministarstva ekonomskog razvoja i turizma, održala sastanak sa direktorima lokalnih turističkih organizacija u Crnoj Gori.

Rezimirajući rezultate ljetnje turističke sezone, Tripković Marković je konstatovala da su, u kontekstu vanrednih okolnosti u kojima se realizovala sezona, ostvareni prilično dobri rezultati, kako u primorskim i centralnim, tako i u turističkim opštinama na sjeveru.

Ona je napomenula da je ove godine najveći izazov predstavljao budžet, ali da je NTO, uz napore zaposlenih, pomoć lokalnih turističkih organizacija i turističke privrede, uspjela da realizuje sve aktivnosti zacrtane planom i programom.

Državni sekretar za turizam u Ministarstvu ekonomskog razvoja i turizma, Damir Davidović, je poručio da trenutno, kada sumiramo sezonu, imamo razloga za zadovoljstvo i optimizam, te da je neophodan veći budžet radi bolje promocije Crne Gore kao turističke destinacije.

Savjetnica direktorice NTO-a, Dušanka Pavićević, predstavila je načelni plan sajamskih nastupa i prezentacija u susret zimskoj turističkoj sezoni, koji podrazumijeva nastup na najznačajnijim turističkim sajmovima i berzama na strateški važnim emitivnim tržištima, kao i novim tržištima u skladu sa rastom tražnje.

U fokusu sastanka bilo je planiranje i usklađivanje zajedničkih marketinških aktivnosti i sajamskih nastupa na međunarodnom i regionalnom tržištu do kraja ove godine.

Direktorica Crnogorskog kongresnog biroa, Aleksandra Maksimović, prisutne je upoznala sa mogućnostima za turističku promociju do kraja ove godine u okviru predstavljanja Crne Gore na značajnom sajmu turizma WTM u Londonu kojem će prisustvovati oko 50 međunarodnih turističkih poznavalaca, IBTM World u Barseloni, kao i međunarodnom Sajmu turizma u Novom Sadu.

Na sastanku je zaključeno da će se u narednom periodu dalje raditi na inteziviranju saradnje u cilju sinhronizacije promotivnih aktivnosti i unapređenju destinacijskog menadžmenta.

Sastanku su prisustvovali i predstavnici nacionalne avio-kompanije Air Montenegro, koja je strateški partner NTO-a.

