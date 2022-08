Lažnim prikazivanjem činjenica prodao tuđe zemljište za skoro 110 hiljada EUR

Ulcinj, (MINA-BUSINESS) – Službenici Uprave policije su državnom tužiocu u Osnovnom državnom tužilaštvu u Ulcinju podnijeli krivičnu prijavu protiv Ulcinjana M.R (48) i A.R. (21), zbog sumnje da su počinili krivična djela falsifikovanje isprave i prevara.

„Navedena djela su počinjena tokom septembra i oktobra 2014, kupoprodajom nepokretnosti – 1,5 hiljada kvadrata sa građevinskim objektom, na način što je M.R, lažnim prikazivanjem i prikrivanjem činjenica, doveo u zabludu stranog državljanina u pogledu identiteta predstavljenih nepokretnosti, te ga tako naveli da na svoju štetu osumnjičenom M.R. isplati iznos od 107 hiljada EUR“, navodi se u saopštenju.

Policija je, kako se dodaje, postupala po prijavi stranog državljanina od 18. jula, u kojoj je naveo da je od M.R. kupio navedeno zemljište i građevinski objekat, te da je dolaskom na lokaciju zatekao radnike koje izvode radove na uređenju petospratnog objekta, a za koje je kao izvođač naveden M.R.

„U odnosu na navedenu prijavu policija je preduzela niz aktivnosti i došla do sumnje da je M.R. predmetno zemljište koje je evidentirano kao svojina Crne Gore, i posebne djelove koji su evidentirani kao svojima A.R. tokom prošle godine, lažnim prikazivanjem činjenica doveo kupca u zabludu u pogledu identiteta predmetne kupoprodaje, na koji način je protivpravno stekao imovinsku koristi u iznosu od 107 hiljada EUR“, rekli su iz Uprave policije.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS