Kvalitetna studija da bude temelj novog Instituta Simo Milošević

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Kvalitetna studija koja će obuhvatiti medicinu, turizmologiju i edukaciju, mora da bude temelj na kome će da poraste novi Institut „Simo Milošević“, kazao je potpredsjednik Vlade Srđan Pavićević.

Iz Vlade su rekli da nakon što je, poslije više od 200 dana, odblokiran račun Instituta Igalo, delegacija Vlade, na čelu sa Pavićevićem, posjetila je tu ustanovu i razgovarala sa menadžmentom, radnicima, manjinskim akcionarima, i predstavnicima Opštine Herceg Novi.

Uprava Instituta zahvalila je Vladi i premijeru Milojku Spajiću, što su, kako su saopštili, ispunili obećanja i omogućili da Institut dobije šansu da preživi.

Pavićević je rekao da od sada teče rok od šest mjeseci za donošenje plana spašavanja Instituta.

On je zahvalio manjinskom akcionaru Žarku Rakčeviću na naporima u zajedničkom cilju da se spasi Institut.

„Nadamo se kvalitetnoj studiji koja će obuhvatiti i medicinu, turizmologiju, edukaciju i to sve mora da bude temelj na kome će da poraste novi Institut”, rekao je Pavićević.

Ministar zdravlja Vojislav Šimun kazao je da je ovo samo prvi korak u oporavku Instituta i da će na narednim koracima imati i pomoć međunarodnih stručnjaka.

„Institut nema alternativu i ima višestruki značaj. Znamo da su korisnici Instituta i naša djeca, naši građani. Siguran sam da ćemo imati kvalitetno rješenje, Vlada stoji iza Instituta”, dodao je Šimun.

Ministar prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine, Janko Odović, kazao je da je Vlada pokazala da je odgovorna, da ispunjava obećanja i da je u teškim uslovima pokazala da Institut neće pustiti.

„Pokazali smo da kad imamo međusobno povjerenje imamo i temelj za uspješnu priču, nakon prethodnog dužeg perioda nepovjerenja i neispunjenih obećanja“, rekao je Odović.

Direktor Instituta Zoran Kovačevič istakao je da mač koji je mjesecima visio nad Institutom konačno skinut posebno zahvaljujući Vladi i premijeru koji je, kako je rekao, uložio velike napor da se nađe zakonita pomoć.

On je kazao da posebnu zahvalnost duguju radnicima, povjeriocima i dobavljačima koje, kako je naveo, mole za dodatno strpljenje u narednih pola godine, kada se očekuje plan restrukturiranja.

„Plan bi trebalo da definiše naredne tri godine, nadamo se ne malih institucija jer svi vjerujemo da Institut može i mora biti respektabilna zdravstvena i turistička ustanova“, dodao je Kovačević.

Predsjednica Sindikata Marija Obradović očekuje da će plan restrukturiranja donijeti konačno ozdravljenje Instituta, a da će mu se vratiti i inostrani pacijenti.

„Od juče se u Institutu lakše diše. Razlog – nakon godina obećanja, upravo su ova Vlada i premijer Spajić svoja obećanja ispunili i mi smo na tome zahvalni. Posebna zahvalnost ide i za sve zaposlene koji su, na rubu egzistencije, ostali da rade profesionalno“, rekla je Obradović.

Manjinski akcionar Žarko Rakčević vjeruje da je Institut dobio novu šansu i da će je iskoristiti.

„Institut treba Crnoj Gori i mora da se dovede na četiri zvjezdice, da se širi tržište“, smatra Rakčević.

Vlada i manjinski akcionar, kompanija Vile Oliva, uplatili su u četvrtak po pet miliona EUR u cilju deblokade računa Instituta, a radnicima su isplaćene po dvije zarade.

