Kriza u nekoliko svjetskih banaka neće uticati na nas

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Kriza u nekoliko svjetskih banaka neće uticati na bankarski sistem u Crnoj Gori, saopštio je generalni sekretar Udruženja banaka (UBCG), Bratislav Pejaković.

On je, gostujući u Jutarnjem programu TVCG, kazao da nijesu imali poslovne odnose sa bankama u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD) i Švajcarskoj koje su u krizi, pa nema opasnosti od direktnog uticaja na naš bankarski sistem.

On je objasnio da u svakom poslu, pa i u bankarskom, postoje ciklusi uspona i pada, ali ovo što se desilo u SAD-u je malo neobično, prenosi portal RTCG.

“Neki propisi se nijesu poštovali i vezivali su najveći dio aktivnosti za AI industriju. Imali smo i u slučaju američkih banaka i u slučaju Credit svis brzu reakciju svjetskih banaka koje su koordinirano preuzele mjere”, rekao je Pejaković.

Švajcarska centralna banka je, kako je naveo, preko 50 milijardi franaka ubacila u Credit Suisse, a banke u SAD koje su poklekle već imaju druge koje će ih preuzeti.

“Bankrstvo prije deset godina i danas su dva svijeta, ali kriza iz 2008. teško da može da se ponovi, jer je uspostavljen sistem međusobne saradnje banaka”, podsjetio je Pejaković.

On je naveo da je Evropska centralna banka je uvela i sanacione fondove, a to i mi imamo, jer smo usklađeni sa EU regulativama.

“Imamo Fond za osiguranje depozita koji je sada na 50 hiljada EUR, uskoro će biti povećan na 100 hiljada, i imamo i Sanacioni fond, tako da eventualni problem u nekoj našoj banci bi se riješio, a da to ne bude na teret budžetskih korisnika”, objasnio je Pejaković.

Ti fondovi se, kako je zaključio, pune komercijalnim bankama, tako da nema mjesta za paniku.

