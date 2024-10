Krivične prijave zbog utaje poreza i doprinosa

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Službenici Uprave policije podnijeli su krivičnu prijavu Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici protiv podgoričkog preduzeća Trotters It i danilovgradske firme Montenegro bikers apartments, zbog sumnje na utaju poreza i doprinosa.

Službenici Sektora za borbu protiv kriminala su, nakon sprovedenih višemjesečnih aktivnosti, podnijeli krivičnu prijavu i protiv ovlašćenih osoba u tim kompanijama S.D. (45), V.B. (47) i S.D. (50).

“Oni su, kako se sumnja, po osnovu neprikazanog poreza na dodatu vrijednost (PDV), na lična primanja i na dobit, ukupno utajili 260,25 hiljada EUR, na štetu budžeta Crne Gore”, navodi se u saopštenju.

U postupku do podnošenja krivične prijave utvrđeno je da su S.D. (45), kao osnivač i ovlašćeni zastupnik, i V.B. (47), kao osoba ovlašćena za podnošenje finansijskih izvještaja u preduzeću Trotters It, počinili krivična djela koja im se stavljaju na teret.

“Oni su kontinuirano tokom 2021, 2022. i prošle godine, postupajući u ime i za račun prijavljene kompanije, po osnovu neosnovanog prikazivanja 11 ulaznih faktura od 226,45 hiljada EUR, koje nijesu nastale u svrhu poslovanja, netačnog iskazivanja stvarno ostvarenog prometa, odnosno njegovog umanjivanja, kao i podizanja gotovine sa računa firme u iznosu od 529,44 hiljade EUR bez adekvatne poslovne dokumentacije, uvećali troškove i umanjili stvarne prihode, odnosno osnovicu za obračun poreza na dobit pravnih lica”, objasnili su iz Uprave policije.

S.D. (50), kao osnivač i ovlašćeni zastupnik, S.D. (45) kao ovlašćena osoba na kartonu deponovanih potpisa i kao stvarni vlasnik preduzeća, kao i V.B. (47), kao ovlašćeno lice za podnošenje finansijskih izvještaja u preduzeću Montenegro bikers apartments, počinili su krivična djela tako što su kontinuirano tokom 2019, 2020, 2021. i 2022. godine, po osnovu netačnog iskazivanja stvarno ostvarenog prometa, odnosno njegovog umanjivanja, kao i podizanja gotovine sa računa kompanije od 227,83 hiljade EUR, bez adekvatne poslovne dokumentacije, uvećali troškove i umanjili stvarne prihode, odnosno osnovicu za obračun poreza na dobit pravnih lica.

Službenici Sektora za borbu protiv kriminala, kako su poručili, nastavljaju intenzivne aktivnosti na suzbijanju svih oblika kriminaliteta i procesuiranju svih lica koji svojim privrednim poslovanjem nanose štetu finansijskom sistemu Crne Gore.

