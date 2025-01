Krivična prijava zbog utaje poreza i doprinosa u Budvi

Budva, (MINA-BUSINESS) – Budvanska policija podnijela je krivičnu prijavu protiv ruske državljanke E.K.B. i preduzeća R-BAU MONTENEGRO, zbog sumnje da je izvršeno krivično djelo utaja poreza i doprinosa.

“Osumnjičena je ovo krivično djelo izvršila na način što je u namjeri da izbjegne plaćanje poreskih obaveza, koristeći R-BAU Montenegro, kao vlasnik i odgovorna osoba u toj budvanskoj firmi, tokom poslovne 2023. i prošle godine, suprotno Zakonu o sprečavanju nelegalnog poslovanja, u korist računa otvorenog kod poslovne banke vršila djelimičnu uplatu ostvarenog prihoda od obavljanja ugostiteljske i zanatske djelatnosti, te tokom 2023. godine manje uplatila ostvarenog prihoda u iznosu od 78,16 hiljada EUR, a tokom prošle godine 87,49 hiljada EUR”, navodi se u saopštenju Uprave policije.

Manje uplaćena sredstva E.K.B. je koristia za lične potrebe, neprijavljujući, neobračunavajući i neplaćajući obavezni porez na ostala lična primanja, shodno Zakonu o porezu na dohodak fizikih lica.

Na taj način je utajena poreska obaveza u iznosu od 13,81 hiljadu EUR za 2023. godinu, kao poreski period, i 15,44 hiljade EUR za prošlu godinu, što ukupno čini poresku obavezu od 29,03 hiljade EUR.

