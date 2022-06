Krivična prijava zbog utaje poreza i doprinosa

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Službenici Uprave policije podnijeli su krivičnu prijavu protiv S.Ž. (57) iz Hrvatske i podgoričkog preduzeća Skladgradnja, kojima se na teret stavlja krivično djelo utaja poreza i doprinosa.

Iz Uprave policije je saopšteno da se sumnja da su S.Ž. i Skladgradnja, kao dio stranog preduzeća, izvršili krivično djelo tako što su, u namjeri da u potpunosti izbjegnu plaćanje pripadajućih obaveza, u novembru 2018. godine naknadno umanjili izlazni porez na dodatu vrijednost (PDV).

„Oni su 30. novembra 2018. godine izvršili storniranje 13 računa u ukupnom iznosu od 643,76 hiljada EUR, koji su tokom 2017. i 2018. godine izdati kupcu Montenegro-petrol, iako je došlo do realizacije navedenog posla i plaćanja od kupca, umanjivši na taj način PDV obavezu u iznosu od 111,73 hiljade EUR“, zaključuje se u saopštenju.

