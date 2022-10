Kreirati ponudu za energetske turiste i digitalne nomade

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Crnogorska turistička privreda osmisliće ponudu kako bi u narednim mjesecima privukla sve brojnije takozvane energetske turiste i digitalne nomade iz centralne i zapadne Evrope, ocijenjeno je na sastanku u organizaciji Odbora udruženja turizma i ugostiteljstva Privredne komore (PKCG).

Na sastanka je dogovoreno formiranje radne grupe koja će formulisati turističku ponudu Crne Gore za energetske turiste i digitalne nomade, sa konkretnim stavkama, kako bi ubrzo počelo promovisanje Crne Gore kao povoljne destinacije za taj vid turizma.

Iz PKCG je saopšteno da će u njenom radu učestvovati hotelijeri, turističke agencije, Ministarstvo ekonomskog razvoja i turizma, Nacionalna turistička organzacija, Air Montenegro, Aerodromi Crne Gore i drugi stejholderi.

Predsjednik Odbora udruženja turizma i ugostiteljstva, Ranko Jovović, kazao je da je turistička privreda ušla u period godine koji karakteriše značajno smanjenje poslovne aktivnosti i posjeta gostiju, pa je potrebno uložiti dodatni napor kako bi i u periodu post sezone privukli što veći broj gostiju, naročito iz zapadne i centralne Evrope.

On je objasnio je da, s obzirom na to da su cijene električne energije u EU značajno porasle, te da se isto očekuje i u Velikoj Britaniji, sve više evropskih državljana rezerviše hotele u Turskoj kako bi proveli hladne mjesece, a slična je situacija i sa Hrvatskom gdje se procjenjuje da će samo jedna agencija u Dubrovnik dovesti više od 58 hiljada gostiju iz Njemačke.

“S tim u vezi, Odbor udruženja turizma i ugostiteljstva je inicirao ovaj sastanak u cilju pokretanja kampanje ka promociji Crne Gore kao dostupne i cjenovno konkurentne destinacije, gdje bi gosti iz zapadne i centralne Evrope mogli duže boraviti uz troškove koje bi inače imali u matičnim zemljama za podmirenje troškova ishrane i grijanja“, kazao je Jovović.

Ministar ekonomskog razvoja i turizma, Goran Đurović, pozdravio je proaktivno djelovanje Privredne komore i zalaganje njenog Odbora za privlačenje energetskih turista, nove kategorije koja je prepoznata tek odnedavno.

Njihovim privlačenjem, kako smatra, doprinijelo bi se znatno manjoj sezonalnosti crnogorskog turizma.

Direktorica Direktora za razvojne politike u Ministarstvu ekonomskog razvoja i turizma, Aleksandra Gardašević Slavuljica, kazala je da je zahvalna na inicijativi koju je pokrenuo OU turizma Privredne komore, te da se na ovakvim sastancima rješavaju konstruktivne stvari.

Prema njenim riječima, promotivne aktivnosti su trenutno orijentisane ka centralnoj i zapadnoj Evropi, a priča o boravku turista u našoj zemlji, usljed energetske krize, predstavlja trend novijeg datuma.

„Odgovorne turističke destinacije su o tome počele da razmišljaju još prije nekoliko nedjelja, i tu zaista leži sjajan potencijal“, kazala je Gardašević Slavuljica, ističući da je sve počelo u Velikoj Britaniji gdje su zvaničnici apelovali na svoje građane da provedu zimu vani, kako bi im troškovi života bili niži i kako bi suzbili energetsku potrošnju u svojoj zemlji.

Kako je navela, ova kategorija turista je dobila naziv “energetski turisti” i u narednom periodu bi se trebalo fokusirati na tu ciljnu grupu, te usmjeriti promociju na sajmovima u tom pravcu.

„Možemo biti Kanarska ostrva turistima iz Skandinavije, Velike Britanije i Njemačke, i neophodno je što hitnije izaći sa paket aranžmanima kao long home destinacija za ovu ciljnu grupu“, navela je Gardašević Slavuljica.

Direktorica Nacionalne turističke organizacije, Ana Tripković Marković, kazala je da bi sjajna prilika za ovakvu promociju bio predstojeći sajam u Londonu, koji se organizuje 7. i 8. novembra, ističući da će na njemu biti prisutni svi najznačajni akteri turizma u svijetu, te da postoji odličan odziv crnogorskih predstavnika.

„Mi ćemo povodom ovog sajma imati značajan broj promotivnih aktivnosti i prateći PR u medijima tokom njegovog trajanja, zato apelujem na sve da u narednih deset dana dostave konkretne ponude i cijene, kao bi se napravila atraktivna promocija i pres kliping saopštenja koja bi privukla turiste da u našoj zemlji provedu duži period“, rekla je Marković.

Potpredjednik Privredne komore, Nikola Vujović, kazao je da je uvjeren da će u narednom periodu svi dati doprinos kako bi crnogorsko trižište učinili što atraktivnijim, ali da se mora voditi računa i o stabilnosti energetskog sektora, te avio dostupnosti.

„Jedan od najbitnijih preduslova za razvoj turizma predstavlja avio dostuponost naše destinacije, posebno za emitivna tržišta koja želimo da privučemo, rekao je Vujović, dodajući da je u narednom periodu neophodno uraditi sve što bi turistima olakšalo dolazak u Crnu Goru.

I turistički poslenici su istakli neophodnost bolje avio-povezanosti Crne Gore sa emitivnim tržištima. Oni su zabrinuti zbog najava otkazivanja letova pojedinih low cost kompanija, čemu je umnogome doprinijela energetska kriza.

Đurović smatra da to naglašava izuzetan značaj nacionalnog avio-prevoznika kojega je potrebno podržati u poslovanju, o čemu će između ostalog biti razgovora i sa Evropskom komisijom.

Član Odbora direktora To Montenegro, Suad Đelović, rekao je da je cilj ove kompanije da budu servis privrede i građanima te da će se prema tome odnositi sa maksimalnom pažnjom.

On je najavio da su spremni od decembra da lete ka emitivnim tržištima, dok je Đurović ocijenio neophodnim da ovoj kompaniji i tokom novembra bude dostupan avion koji trenutno iznajmljuje.

Pomoćnik direktora Aerodroma Crne Gore, Petar Radulović, kazao je da će se na osnovu dogovora, analize i ekonomske opravdanosti donositi odluke o uvođenju novih avio linija.

Tokom sastanka je bilo riječi i o potrebi da se donese odluka o davanju aerodroma u koncesije, potrebi njihovog snabdijevanja opremom za odleđivanje i rasvjetom.

Takođe, poslenici smatraju neophodnim da u turističkom proizvodu budu nacionalni parkovi, da se organizuju čarter letovi u susret Prazniku mimoze, kao i da se stvore zakonske pretpostavke za privlačenje digitalnih nomada ali infrastrukturne – kako bi se unaprijedila dostupnost zimovališta.

Predsjednik Odbora Regulatorne agencije za energetiku, Branislav Prelević, kazao je da je električna energija bitna komponenta ove turističke ponude, ali da je Crna Gora i ranije imala povoljnije cijene energenata od većine Evrope.

On je demantovao navode, koji su se između ostalog čuli u medijima i na ovoj sjednici, da je REGAGEN već najavio poskupljenje cijene električne energije.

Prelević je objasnio da će se konačna cijena znati nakon javne rasprave kada ova agencija bude o tome donijela konačnu odluku.

