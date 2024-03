Krajem aprila o raspodjeli dobiti

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Akcionari Universal Capital banke (UCB) trebalo bi da na redovnoj Skupštini 25. aprila usvoje odluke o raspodjeli dobiti i isplati dividende.

Na dnevnom redu je i usvajanje godišnjih izvještaja o poslovanju banke, sa izvještajem nezavisnog spoljnjeg revizora za prošlu godinu.

Dioničari bi trebalo da usvoje i odluku o naknadama članova Nadzornog odbora, Poslovnik o radu Skupštine akcionara i izmjene i dopune Statuta.

Vlasnik 83,3 odsto akcija banke je preduzeće Sigma Delta Holdings, 8,8 odsto ima Sigma Delta Investments, a 7,6 odsto MRI Consulting DMCC.

