Kovačević: U ponedjeljak razgovori o mogućnosti da država i EPCG preuzmu Željezaru

Nikšić, (MINA-BUSINESS) – Predsjednik Opštine Nikšić, Marko Kovačević saopštio je da je u ponedjeljak zakazan sastanak na kome će sa premijerom Dritanom Abazovićem i predsjednikom Odbora direktora Elektroprivrede (EPCG), Milutinom Đukanovićem razgovarati o mogućnosti da država i EPCG preuzmu Željezaru.

Sastanak je zakazan za osam sati u Vladi.

Kovačević je ranije danas obišao radnike Željezare koji od sinoć štrajkuju glađu na krovu fabrike, prenose Vijesti.

Jutros je intervenisala i Hitna služba, jer je jednom radniku pozlilo.

Radnik koji je zatražio pomoć ljekara zadržan je na dodatne preglede u nikšićkoj Opštoj bolnici.

Kovačević je ranije danas kazao da će nadležnima u državi i Elektroprivredi predložiti da dobit, koju je kompanija ostvarila u prošloj godini i ustupila je Vladi, uloži u kupovinu fabrike i da je na upravljanje Elektroprivredi.

“Kada bi se postavila na noge, mogla bi se povjeriti nekom zdravom investitoru”, smatra Kovačević.

Radnici smatraju da je predloženo pravi put pošto postoji pravi kadar, radionice i veliki broj krovova gdje bi se instalirali solarni paneli.

Kovačević je radnicima obećao i da će kontaktirati zainteresovanog kupca Miodraga Davidovića, predstavnike Vlade i Elektroprivrede, kako bi se našlo najbolje rješenje za spas Željezare.

Radnici Željezare u četvrtak su zauzeli fabriku i na krovu započeli štrajk glađu.

Prema nezvaničnim informacijama Vijesti, predstavnici Vlade bi danas mogli posjetiti radnike nakon što dobiju zvaničnu informaciju o pregovorima o prodaji Željezare od sadašnjeg vlasnika turske Tosjali grupe i zainteresovanog kupca Davidovića.

