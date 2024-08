Kordić: Žičara uspješan turistički projekat

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Žičara Kotor-Lovćen, koja je tokom ove sezone prevezla preko 100 hiljada posjetilaca, predstavlja uspješan turistički projekat, saopštila je ministar turizma Simonida Kordić.

“Izuzetno je interesantno da je tokom ove sezone žičara prevezla preko 100 hiljada posjetilaca. To je i recept kako se i na drugim mjestima u Crnoj Gori na sličan način mogu valorizovati neka ranija ulaganja, ali i budući projekti u turizmu”, rekla je Kordić Media birou prilikom obilaska žičare.

Ona je kazala da su dodatni sadržaji poput vožnje bobom, biciklizma i ponude kafića i restorana bitni za formiranje ponude kakvu očekuje savremeni turista.

“Taj model treba imati na umu i kada govorimo o valorizaciji potencijala na drugim mjestima u Crnoj Gori. Znamo da su zimske sezone veoma osjetljive, posebno sa globalnim zagrijavanjem koje dovodi u pitanje hoće li biti snijega, te je uz prevoz žičarom pametno otvarati dodatne sadržaje koji zapravo predstavljaju poseban magnet za turiste, koji ne zahtijevaju prevelika infrastrukturna ulaganja, već moderan, pristup turizmu kroz koji se stvara moderna i atraktivna ponuda”, saopštila je Kordić.

Direktor žičare Kotor – Lovćen, Marco Cus, rekao je da je zadovoljan posjetom, ali i podrškom Ministarstva turizma.

“Ostvareni rezultati i stečena reputacija među posjetiocima iz cijelog svijeta su potvrdili status žičare kao kapitalnog infrastrukturnog turističkog projekta. Radujemo se da smo ministarku i njene saradnike upoznali sa planovima za dalji razvoj ponude i kompleksa žičare”, naveo je Cus.

Kordić je govorila i o potencijalima sličnog projekta Žarski kod Mojkovca i značaju povezivanja sa bjelopoljskom stranom.

“Instalacija te žičare i realizacija tog projekta predstavlja jedan od onih prostora gdje se jednim modernim pristupom, uz izgradnju mosta na Tari, može napraviti cjelokupan paket gdje se može omogućiti da turistička sezona na tom potezu traje tokom čitave godine”, kazala je Kordić.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS