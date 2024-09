Kordić predstavila potencijale države u Tokiju

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ministar turizma, Simonida Kordić, predstavila je u Japanu brojne potencijale Crne Gore kao jedne od vodećih destinacija u regionu, s posebnim akcentom na održivi razvoj, ekoturizam, te inovativne pristupe u privlačenju međunarodnih posjetilaca.

Ona je učestvovala kao specijalni panelista na prestižnoj Ministarskoj konferenciji, u okviru Turističkog sajma Japan održanom u Tokiju, u saradnji sa UN-om za turizam.

Tema ovogodišnjeg okruglog stola bila je Kreiranje novog putničkog iskustva, a okupila je istaknute svjetske lidere iz oblasti turizma kako bi razmijenili mišljenja i ideje o budućem razvoju i unaprijeđenju turističke ponude.

Panelisti iz čitavog svijeta predstavili su stavove o načinu na koji turizam može biti osmišljen za bolju budućnost, a ujedno fokusiran na potrebe i očekivanja modernih turista i učešće mladih.

Učešće Kordić, koja je u službenoj posjeti Japanu sa državnim sekretarom Vukom Žižićem, potvrđuje posvećenost Crne Gore modernizaciji turističke ponude i poboljšanju međunarodne saradnje u ovoj važnoj industriji.

Tom prilikom, Kordić je navela da je samo uključivanje mladih u sistem zapravo vid obezbjeđivanja njegove održivosti, a ne samo inovativnosti.

Ističući koliko je bitno motivisati mlade da koriste kreativnost i preduzetnički duh u dočekivanju turista kako bi unaprijedili i svoje i njihovo iskustvo, Kordić je rekla da mladalačku aktivnost na društvenim mrežama treba iskoristiti kao već oformljenu polugu pojačane pažnje koja, ukoliko se iskoristi na pravi način u svrhu turizma, može biti korisna i sistemu i pojedincima.

Kordić je u Japanu poručila i da Crnu Goru i sama geografska pozicija čini veoma poželjnom i praktičnom za obilazak, te da smo svi jednako pozvani da čuvamo, produžavamo i oblikujemo kulturni paket koji preko turista šaljemo kao trajan utisak u svijet.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS