Kordić: Na vrijeme donijeti odluku o liberalizaciji viznog režima

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Pitanje vizne politike jedno je od najvažnijih za stimulaciju turističkog prometa i zato se na vrijeme mora donijeti odluka o liberalizaciji viznog režima ili nekom drugom modelu, kazala je ministar turizma Simonida Kordić.

Ona je to rekla na sjednici Koordinacionog tijela za pripremu i praćenje odvijanja turističkih sezona.

Resorno ministarstvo je, kako je saopšteno, već krenulo sa pripremama za ljetnju turističku sezonu.

S tim u vezi, akcentovano je pitanje vizne politike, jedno od najvažnijih pitanja za stimulaciju turističkog prometa, koje uz pitanje adekvatne aviodostupnosti sa kojim je uzročno-posljedično vezano, za Crnu Goru predstavlja jedan od najvećih prioriteta.

Kordić je istakla da je jedna od ključnih stvari za ljetnju sezonu način na koji će se opredijeliti prema emitivnim tržištima sa kojih su imali dosta gostiju u proteklim godinama, a za koji važi vizni režim.

Ona je kazala da su imali više razgovora sa Ministarstvom vanjskih poslova, gdje je naročito akcentovano da se mora donijeti na vrijeme odluka o liberalizaciji viznog režima ili nekom drugom modelu.

“Kasno je da se ta odluka donese u maju ili junu, već je važno da je imamo sada jer imamo uvećanu tražnju i potencijalno povećan broj letova iz tih zemalja“, apelovala je Kordić.

Ona je dodala da je važno naći rješenje koje neće naštetiti evropskom putu, ali ni ugroziti turizam i sveukupnu ekonomiju Crne Gore.

Na današnjoj sjednici odlučeno je i da se predloži pokretanje inicijative čišćenja i održavanja prioritetnih putnih pravaca uz magistralne i regionalne puteve, nacionalne parkove i plaže.

Iz Ministarstva turizma su istakli da ovo nije jednokratna akcija, već projekat koji bi trajao šest mjeseci, od aprila do septembra.

Na sjednici Koordinacionog tijela je konstatovano da su još u septembru prošle godine pokrenute aktivnosti usmjerene ka uvodjenju prvih sistema za vještačko osnježavanje na državnim skijalištima Crne Gore.

“Tako je na skijalistu Savin kuk prvi dio ovog projekta u fazi realizacije, pa bi u narednom periodu trebalo da budu postavljena tri topa”, navodi se u saopštenju.

Kordić je rekla da je Ministarstvo turizma odmah u septembru prošle godine počelo sa ovim projektom.

“Na Žabljaku je već u fazi realizacije, izuzetno je važno da ga kompletiramo i naravno radimo na tome i u Kolašinu gdje je situacija komplikovanija”, kazala je Kordić.

Prema njenim riječima, to je samo prvi korak u cilju minimalizovanja uticaja klimatskih promjena na odvijanje zimske turističke sezone i stimulisanju razvoja infrastrukturnih kapaciteta.

Kordić je obavijestila prisutne da je danas objavljen i Javni poziv za podsticanje razvoja poslovanja skijališta u Crnoj Gori za ovu godinu, radi obezbjeđivanja kvalitetnog turističkog proizvoda u skladu sa strateškim dokumentima i stimulisanja daljeg rada i razvoja postojećih ski centara.

Rok za dostavljanje prijava privrednih subjekata je 20. februar, a cilj je dalja diverzifikacija ponude.

Kordić je rekla da kroz Javni poziv žele da zainteresovani subjekti unaprijede postojeće poslovanje i doprinesu ne samo povećanju ekonomske aktivnosti, već i podizanju kvaliteta i standarda na skijalištima.

“Podaci Nacionalna turističke organizacije pokazuju rast prometa tokom ove zime, ali znate da su ti rezultati usko povezani sa vremenskim uslovima, koji su ove godine bili nešto bolji, ali i dalje ne sjajni”, poručila je Kordić.

