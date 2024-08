Kopman: Na bazi Plana rasta Crna Gora može da udvostruči ekonomiju u narednoj deceniji

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Crna Gora na bazi Plana rasta za Zapadni Balkan može da udvostruči svoju ekonomiju u narednoj deceniji, ocijenio je direktor Generalnog direktorata Evropske komisije za susjedstvo i pregovore o proširenju, Hert Jan Kopman nakon sastanka sa delegacijom crnogorske Vlade.

Kopman je rekao da su tokom dva dana razgovarali o novom Planu rasta za Zapadni Balkan, a naročito o Reformskoj agendi Crne Gore koja predviđa veoma ambiciozan plan ekonomskih reformi za period do kraja 2027. godine.

„Smatramo da ovaj Plan rasta zaista može da podstakne rast u Crnoj Gori, da na bazi njega zemlja može da udvostruči svoju ekonomiju u narednoj deceniji, i da će to imati transformativnu ulogu“, kazao je Kopman.

Prema njegovim riječima, Plan rasta dovešće Crnu Goru do pozicije današnjeg prosjeka u državama članicama Evropske unije (EU).

„Čine ga veoma značajne reforme u oblasti poslovnog ambijenta, vladavine prava, snaženja investicija, a prati ga i veoma ambiciozna Investiciona strategija. Mi ćemo ga u značajnoj mjeri finansijski podržati“, rekao je Kopman.

On je kazao da su danas imali veoma obećavajući, podsticajan razgovor o pristupnom procesu Crne Gore.

„Nakon još svježeg uspjeha ostvarenja Izvještaja o ispunjenosti privremenih mjerila za poglavlja vladavine prava (IBAR), Vlada i Komisija su usaglasile kako da strukturišu dalje aktivnosti i smatram da smo došli do veoma operativnog plana za njihovu realizaciju u narednih nekoliko godina“, naveo je Kopman.

On je podsjetio da je prošlo 15 godina otkad je posljednja država članica pristupila.

„Crna Gora je izvjesno predvodnica, a na osnovu ambicije kojoj smo danas svjedočili, uvjereni smo da možemo ostvariti ogroman uspjeh u narednim mjesecima i godinama“, rekao je Kopman.

On je rekao bi naredne godine trebalo da bude održana Investiciona konferencija na kojoj bi važni sporazumi mogli biti potpisani, jer će investitori biti zainteresovani da dođu u Crnu Goru ako se reforme zaista sprovedu.

„Dakle, Plan rasta, investicije na jednoj strani i proces pristupanja na drugoj strani, imaće transformativni značaj za državu i biće od ogromne koristi za EU, kako zemlja bude napredovala na putu ka Uniji“, zaključio je Kopman.

