Konsultovaće zainteresovane za izradu Programa za unapređenje konkurentnosti privrede

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ministarstvo ekonomskog razvoja raspisalo je javni poziv za konsultovanje zainteresovane javnosti za izradu Programa za unapređenje konkurentnosti privrede za narednu godinu.

Ministarstvo je, kako je saopšteno, počelo aktivnosti na pripremi Programa za unapređenje konkurentnosti privrede za narednu godinu i pozvalo građane, stručne i naučne institucije, državne organe, strukovna udruženja, političke stranke, nevladine organizacije, medije i druge zainteresovane organe, organizacije, udruženja i pojedince da se uključe u postupak pripreme izrade Programa.

“Poziva se zainteresovana javnost da dostavi svoje inicijative, predloge, sugestije i komentare u pisanom i elektronskom obliku Ministarstvu ekonomskog razvoja na adresu Rimski trg 43, Podgorica ili na e-mail adresu: [email protected]. Pored navedenog zainteresovani se pozivaju i na popunjavanje upitnika na linku: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdQhYN2PPCI2aQp03kEEYahT7HjwlFTfnWatW83t8H6ZbJmVA/viewform”, navodi se u saopštenju.

Tokom ove godine, Ministarstvo ekonomskog razvoja sprovodilo je Program za unapređenje konkurentnosti privrede kroz devet programskih linija finansijske i nefinansijske podrške, u okviru kojih je podržan 381 privredni subjekt u ukupnom iznosu od 2,4 miliona EUR.

“Usvajanjem Programa za unapređenje konkurentnosti privrede za narednu godinu definisaće se finansijska i nefinansijska podrška sektoru mikro, malih i srednjih preduzeća, preduzetnicima i zanatlijama, sa ciljem daljeg snaženja privredne aktivnosti u dijelu jačeg podsticaja investicija i jačanja izvoznih potencijala”, navodi se u saopštenju.

Konsultacije zainteresovanih o pripremi Programa za unapređenje konkurentnosti privrede za narednu godinu trajaće 40 dana od objavljivanja poziva.

“U zavisnosti od interesovanja, Ministarstvo može organizovati okrugle stolove u jedinicama lokalne samouprave i poslovnim udruženjima, o čemu će zainteresovani biti blagovremeno obaviješteni”, dodaje se u saopštenju.

Konsultacijama se obezbjeđuje informisanje najšire javnosti o planiranim aktivnostima na pripremi finansijske i nefinansijske podrške od Ministarstva u narednoj godini.

“Ministarstvo ekonomskog razvoja će sve prispjele inicijative, predloge, sugestije i komentare evidentirati i sačiniti izvještaj, a istovremeno i razmotriti i uzeti u obzir prilikom izrade Programa”, zaključuje se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS