Konjević: Znalo bi se gdje je “nestalo” 3,75 miliona da je podržan predlog SDP-a

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Da su poslanici vlasti prije dvije godine podržali predlog Socijaldemokratske partije (SDP) do sada bi se znalo gdje je “nestalo” 3,75 miliona EUR u vezi sa emisijom državnih obveznica 2020. godine, saopštio je lider te partije Raško Konjević.

“Da su poslanici vlasti prije dvije godine podržali naš predlog do sada bismo znali ko su “tajni savjetnici” i đe je “nestalo” 3,75 miliona”, napisao je Konjević na svom Twitter profilu.

On je kazao da su tada Demokratski front (DF), Demokrate, Građanski pokret URA i Socijalistička narodna partija (SNP) bili protiv.

Vlada je danas usvojila informaaciju prema kojoj će proslijediti tužilaštvu dokumentaciju u vezi emisije državnih obveznica iz 2020. godine kako bi se ispitao cijeli proces zakonitosti i mogućnost zloupotrebe i nezakonitog bogaćenja trećih lica korišćenjem javnih finansija radi sticanja nezakonite dobiti.

Ministar finansija, Aleksandar Damjanović, kazao je na sjednici Vlade da informacijom koju su pripremili zahtijevaju da se preispita cijeli proces zakonitosti emisije obveznica sa praćenjem toka novca, uz pokušaj da se sazna kome je odobren diskont od 3,51 miliona EUR koji otvara mogućnost zloupotrebe.

„Nekadašnji ministar finansija i socijalnog staranja, Milojko Spajić, donio je rješenje od 23. decembra 2020. godine koje je fiktivno spovedeno kroz Državni trezor sa nalogom da se sredstva u sistemu trezora na 16. decembar 2020. evidentiraju kao priliv sredstava po osnovu emisije od 4,93 miliona (pripadajuća sredstva po osnovu emisije), da se evidentira odliv sredstava od 3,5 miliona (iznos diskonta za emisiju obveznica), odliv sredstava od 1,35 miliona (bankarska naknada) i odliv sredstava od 113,59 hiljada (troškovi vezani za ugovaranje)“, naveo je Damjanović.

