Konferencija o regulatornim izazovima u Budvi

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost (EKIP) organizuje Međunarodnu konferenciju pod nazivom Trenutni i budući regulatorni izazovi, usaglašavanje sa evropskim regulatornim okvirom u Budvi, od ponedjeljka do srijede.

Konferencija, koja se ove godine održava 19. put po redu, je jedan od vodećih skupova regulatora iz zemalja centralne i jugoistočne Evrope na kome se raspravlja o različitim aspektima regulacije tržišta elektronskih komunikacija.

Ove godine, u okviru zvaničnog programa, biće održano osam programskih sesija na kojima će biti riječi o veoma aktuelnim i za Crnu Goru i region korisnim temama.

Teme su, kako je saopšteno iz EKIP-a, strukturirane na način da obuhvate pitanja sa aspekta inžinjerskih, ekonomskih i pravnih aspekata regulacije.

Eksperti inžinjeri iz nacionalnih regulatornih tijela, operatora i međunarodnih institucija će voditi diskusiju o iskustvima u vezi implementacije 5G-a, povećanju dostupnosti mreža i kvalitetu usluga, digitalnoj transformaciji i razvoju širokopojasnog pristupa i elektonske komunikacione infrastrukture, sigurnosti i bezbjednosti elektronskih komunikacionih mreža i servisa, uvođenju i izazovima implementacije digitalnog radija, sa posebnim ostvrtom na praksu i usaglašavanje sa evropskom regulativom u ovim oblastima.

“Takođe, učesnici konferencije će se baviti i pitanjima jačanja zaštite korisnika te promociji konkurentnog tržišta, analizama tržišta, uvedenim regulatornim mjerama, kao i rezultatima i benefitima uspostavljanja međunarodnog rominga (RLAH) između država Zapadnog Balkana (WB6), te daljim aktivnostima u vezi uspostavljanja adekvatnog roming sporazuma između zemalja WB6 i članica EU”, navodi se u saopštenju.

Interesovanje za učešće na konferenciji je izuzetno i u odnosu na prethodno 18 održanih, već sada se može reći da je najveće. Očekuje se prisustvo oko 150 učesnika.

Na konferenciji će učestvovati predstavnici 13 nacionalnih regulatornih agencija, dva ministarstava i jedne državne uprave, tri međunarodne institucije (ITU, WorldDAB, RCC), 11 kompanija, sedam operatora, a od eksperata će biti održano 29 prezentacija. Sve ukupno, na konferenciji će biti prisutni učesnici iz 15 država.

Konferenciju će otvoriti predsjednik Savjeta EKIP-a, Branko Kovijanić, a na otvaranju će učesnike pozdraviti i direktori i predsjednici ili članovi savjeta i upravnih odbora agencija koji će učestvovati na Konferenciji, njih devet.

Kao i prethodnih godina, vodeći crnogorski operatori Crnogorski Telekom, M:tel, One Crna Gora i Telemach, su podržali EKIP u organizaciji konferencije i svi zajedno će biti domaćini na svečanoj večeri upriličenoj za sve učesnike konferencije.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS