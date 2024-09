Konatar: URA neće podržati najavljeno povećanje PDV-a

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Poslanici Građanskog pokreta URA neće podržati najavljeno povećanje poreza na dodatu vrijednost (PDV) sa sedam na 15 odsto na usluge smještaja u hotelima i privatnim apartmanima, hrane i pića u restoranima, kao i na promet knjiga i štampanih publikacija.

Šef poslaničkog kluba URA, Miloš Konatar, kazao je da će to dovesti do rasta cijena koje će platiti građani, ali i do lošijih uslova poslovanja za privrednike.

Konatar je u saopštenju istakao da je premijer Milojko Spajić opet prevario građane Crne Gore, kao i privrednike, jer je obećao da zbog programa Evropa sad 2 neće biti povećanja stope PDV-a, a sada za niz usluga povećava PDV sa sedam na 15 odsto.

“URA neće podržati Spajićev predlog za povećanje PDV-a, jer će to dodatno ubrzati infaciju i rast cijena, što će na kraju platiti građani. Turistički smještaj, hrana, piće, knjige će poskupiti i otežati život i građanima i privredi, a to Spajića i njegovu Vladu očigledno nije ni briga”, zaključio je Konatar.

