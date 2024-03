Konatar: Spajićeva Vlada sprovodi program Zaduženje sad 2

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Vlada Milojka Spajića novim dugom od 750 miliona USD, umjesto obećanog programa Evropa sad 2, sprovodi program “Zaduženje sad 2”, kazao je poslanik Građanskog pokreta URA Miloš Konatar.

“Umjesto obećanog povećanja plata i životnog standarda, dobili smo povećanje državnog duga od 750 miliona USD“, naveo je Konatar.

Kako je rekao, ako se tome doda i prethodno zaduženje Spajićeve Vlade od 159 miliona EUR, dolazi se do cifre od oko 900 miliona EUR novog duga, i to samo za par mjeseci.

Konatar je kazao da program Evropa sad 2 niko još nije vidio, ali da je “Zaduženje sad” već sprovedeno.

„Od Singapura u Evropi, za samo 120 dana rada Spajićeve Vlade došli smo do novog zaduženja od skoro milijardu EUR, na šta smo od početka upozoravali. Danas su građani dobili “lijep” poklon od Spajića i njegove Vlade – novi dug od 750 miliona USD“, naveo je Konatar.

Prema njegovim riječima, time je svaki građanin Crne Gore zadužen za dodatnih 1.190 USD, i to bez kamate.

