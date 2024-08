Konatar: Spajić i Vlada najveći krivci za rast cijena i inflaciju

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Premijer Milojko Spajić i njegova Vlada su pogrešnim ekonomskim odlukama i prekidom uspješne akcije Stop inflaciji, postali najveći krivci za rast cijena i inflaciju u Crnoj Gori, saopštio je šef poslaničkog kluba URA, Miloš Konatar.

Konatar je rekao da Spajićeva obećanja o minimalnoj zaradi od 700 EUR i povećanju plata svim zaposlenim od 25 odsto, koja se neće desiti, dodatno ugrožavaju kupovnu moć građana Crne Gore.

„U suštini, Spajić je zamislio da uzme novac od budućih penzija koje će biti manje, da bi sada povećao plate koje će pojesti inflacija“, rekao je Konatar.

On tvrdi da je akcija „limitirane cijene“ doživjela fijasko, jer one svakodnevno rastu, što građani vide svakog dana u trgovačkim radnjama.

„Situacija je zabrinjavajuća, jer je stopa inflacije u Crnoj Gori već dva puta veća nego u eurozoni i umjesto da se bori protiv rasta cijena, Spajić se sa svojom ekipom bori za rast broja fotelja u Vladi i Skupštini. Prevršili su svaku mjeru i građani ih što prije moraju zaustaviti u tome”, poručio je Konatar.

