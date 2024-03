Konatar: Potvrda o zaduživanju da zabrine sve građane

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Potvrda Ministarstva finansija da će Vlada Milojka Spajića zadužiti Crnu Goru za novih 650 miliona EUR treba da zabrine sve građane, saopštio je poslanik Građanskog pokreta URA, Miloš Konatar.

Konatar je u saopštenju naveo da posebno zabrinjava činjenica da se sve radi ubrzano i tajno, čime se zaobilaze sve komisije i mišljenje javnosti.

“Ako Vlada Milojka Spajića nastavi sa “paf paf” politikom Crna Gora i svi građani će platiti skupu cijenu, jer ovako ulazimo u začarani krug zaduživanja”, ocijenio je Konatar.

Vijesti su ranije pisale da Ministarstvo finansija priprema novu emisiju državnih obveznica na međunarodnom tržištu za potrebe finansiranja ovogodišnjeg budžeta, o čemu se nedavno raspravljano na sjednici Vlade pod tačkom “interno”.

Iz Ministarstva su saopštili da Vlada poštuje Zakon o budžetu i odluku o zaduživanju za tekuću godinu, kojim su predviđene potrebe u skladu sa kojima se donose odluke o zaduženju, koje nije posljedica rada sadašnje administracije.

Oni su dodali da će se sredstva obezbijeđena kroz zaduženje, u skladu sa Zakonom o budžetu, koristiti isključivo za finansiranje otplate postojećeg duga, kao i finansiranje kapitalnog budžeta i stvaranje fiskalne rezerve za narednu godinu.

Iz Ministarstva su podsjetili da je Zakonom o budžetu predviđena mogućnost zaduživanja do iznosa od 650 miliona EUR za obezbjeđivanje nedostajućih sredstava u ovoj godini, među kojima su dominantno obaveze iz prethodnog perioda.

„Otplata starog duga u ovoj godini iznosi 518,72 miliona EUR glavnice i oko 138 miliona kamate. Već u aprilu stiže na naplatu dio obaveza iz prethodnog perioda. Shodno Zakonu o budžetu, moguće je i zaduživanje u iznosu do 500 miliona EUR isključivo za potrebe eventualnog povoljnog refinansiranja duga i stvaranje fiskalne rezerve za narednu godinu“, rekli su iz Ministarstva finansija.

