Konatar: Da su usvojeni amandmani URA prosvjetari bi dobili veće plate

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Prosvjetari bi, da su usvojeni amandmani Građanskog pokreta URA, dobili veće plate, saopštio je šef poslaničkog kluba te partije, Miloš Konatar.

Konatar je kazao da Pokret Evropa sad ne razumije da ulaganje u obrazovanje nije gubitak, već dobit za Crnu Goru.

“Da su usvojeni amandmani poslanika Građanskog pokreta URA sa 18 miliona EUR bi podigli plate prosvjetarima, koji su kičma našeg sistema i koji svojim radom ulažu u našu djecu i budućnost Crne Gore”, naveo je Konatar.

On je reagovao na navode PES-a da bi usvajanje velikog broja amandmana, koje su predložili poslanici opozicije, državu koštalo više od 100 miliona EUR.

“I da je 100 miliona, kako kažu iz pokreta Evropa sad, a opet pričaju neistine i obmanjuju javnost, to vrijedi jer je obrazovanje budućnost Crne Gore. Odbijanjem amandmana URA od Spajićevog PES-a, država će izgubiti više od 100 miliona EUR sudskih troškova, koje će otići advokatima, izvršiteljima i sličnim uključenim stranama”, poručio je Konatar.

On je dodao da su poslanici URE ponosni na svojih gotovo 100 amandmana na budžet za narednu godinu, sa kojima su tražili i povećanje penzija svim penzionerima bez izuzetka, povećanje zarada zaposlenima u javnoj upravi i pravosuđu, prosvjeti, kao i finansiranje kvalitetnih projekata u zdravstu, obrazovanju i saobraćajnoj infrastrukturi.

“Na žalost svih građana Crne Gore, Spajićevi poslanici su odbili sve ove amandmane i time pokazali svoje pravo lice”, zaključio je Konatar.

